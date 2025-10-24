Signify: Baisse "inévitable" des prévisions avec les USA, le titre chute

Le logo de Signify est représenté au siège d'Eindhoven

Signify chute en Bourse vendredi après que le spécialiste néerlandais de l'éclairage a fait état d'une baisse plus importante que prévu de ses ventes au troisième trimestre et abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, citant la chute de la demande des clients commerciaux et du secteur public aux États-Unis.

Le plus grand fabricant de lampes au monde s'attend à ce que ses ventes baissent de 2,5% à 3% en 2025, alors qu'il tablait précédemment sur une croissance d'environ +1% à +4% ("low single-digit").

Les ventes trimestrielles sont ressorties à 1,4 milliard d'euros, en baisse de 8,4% sur un an et alors que les analystes tablaient sur 1,46 milliard d'euros dans un consensus d'entreprise.

À la Bourse d'Amsterdam, vers 08h05 GMT, l'action perdait 6,18% à 21,86 euros.

"Pour atteindre une marge solide, Signify doit renouer avec la croissance de ses ventes, ce qui, selon nous, est ambitieux dans le contexte actuel marqué par l'incertitude économique et la modération des dépenses de consommation", déclarent dans une note les analystes de Degroof Petercam, qui précisent que la baisse des perspectives était "inévitable".

Selon les analystes d'ING, après plusieurs années difficiles et l'arrivée du nouveau directeur général, As Tempelman, en septembre, "des mesures plus décisives sont nécessaires pour améliorer structurellement le profil de l'entreprise".

Les ventes de l'éclairage professionnel, le segment principal de Signify, ont chuté de 7% pour atteindre 928 millions d'euros, en raison d'une baisse plus importante que prévu de la demande américaine en solutions d'éclairage dans les espaces commerciaux, industriels et publics.

Dans une note, Berenberg souligne des résultats faibles, la morosité persistante en Europe et un ralentissement plus fort que prévu aux États-Unis.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Leo Marchandon et Jérôme Terroy, édité par Augustin Turpin)