Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 07:49

(Actualisé avec Shell)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé jeudi un plan de départs volontaires dans sa filiale de gestion d'actifs, qui concerne environ 1.200 postes dans le monde, soit environ 20% des effectifs, rapporte le quotidien Les Echos.

* ARGAN ARGAN.PA a dévoilé jeudi ses objectifs pour 2026, comprenant un ralentissement de la croissance de ses revenus locatifs, tandis que ces derniers ont dépassé l'objectif fixé en 2025.

* ERICSSON ERICb.ST a fait état vendredi d'une hausse organique de 4% de ses ventes au quatrième trimestre et annoncé un plan de rachat d'actions.

* SHELL SHEL.L - Le président nigérian Bola Tinubu a approuvé des mesures incitatives ciblées et liées à l'investissement pour le projet pétrolier en eaux profondes Bonga South West de la major pétrolière britannique, à la suite d'une réunion avec le directeur général de la société, a indiqué le bureau du président nigérian.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YH1CT

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, Édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ARGAN
64,800 EUR Euronext Paris +0,93%
BNP PARIBAS
88,350 EUR Euronext Paris 0,00%
ERICSSON-B
8,174 EUR Tradegate 0,00%
ERICSSON-B
8,096 EUR XETRA 0,00%
Gaz naturel
5,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
64,70 USD Ice Europ +0,47%
Pétrole WTI
59,96 USD Ice Europ +0,50%
SHELL
2 673,500 GBX LSE -2,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

