La Bourse de Paris joue la prudence face aux perspectives d'accord sur le Groenland

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris reste atone vendredi, la prudence restant de mise devant les déclarations du versatile président américain Donald Trump, malgré l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland.

Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 se stabilisait autour de l'équilibre, cédant 6,07 points, soit 0,07%, à 8.142,82 points. La veille, le CAC 40 avait gagné 0,99% à 8.148,89 points.

M. Trump a fait "basculer le sentiment" sur les marchés en annonçant subitement mercredi soir "le cadre d'un futur accord" avec le chef de l'Otan Mark Rutte et levé ses menaces douanières autant que militaires, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Mais malgré les perspectives d'accord, "l'appétit pour le risque peine à revenir", relève-t-elle.

Il y a "encore beaucoup de travail à faire" pour parvenir à un arrangement sur ce territoire autonome danois, a cependant confié à l'AFP M. Rutte.

Selon une source proche des pourparlers en cours, les Etats-Unis et le Danemark vont renégocier leur accord de défense datant de 1951 sur le Groenland, tandis que la sécurité de l'Arctique va être renforcée et que les pays européens de l'Otan y contribueront.

"Au début de la deuxième année de l'administration Trump, il devient de plus en plus clair - même pour ceux qui avaient encore des doutes - que les accords et compromis américains offrent peu de garanties de stabilité", souligne Mme Ozkardeskaya.

"Cette compréhension plus large du risque", à savoir l'habitude du président américain de revenir sur ses déclarations, "a probablement jeté une ombre" sur le soulagement qu'ont connu les marchés jeudi.

Sanofi hésite

Sanofi a ouvert en nette baisse avant de revenir en terrain positif pour finalement s'inscrire en légère perte de 0,24% à 79,57 euros vers 10H30 heure de Paris.

Le géant pharmaceutique a annoncé vendredi de nouveaux résultats confirmant "le potentiel" de l'amlitelimab, son traitement expérimental contre la dermatite atopique, une forme répandue d'eczéma, à l'issue de deux nouvelles études cliniques de phase 3.

