USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 11:01

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O a déclaré jeudi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes du marché, alors que le groupe peine à répondre à la demande grandissante pour les puces traditionnelles utilisées dans les 'data centers' dédiés à l'intelligence artificielle (IA). L'action chute de 12% en avant-Bourse.

* NETFLIX NFLX.O - Greg Peters, co-directeur général du géant américain du streaming, a déclaré que la société était en bonne voie pour obtenir le soutien des actionnaires de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O pour son offre pour le rachat du studio et de la division streaming de ce dernier, ajoutant que l'offre rivale de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O "ne passait pas le test de crédibilité", rapporte vendredi le Financial Times.

* AMAZON AMZN.O prévoit une deuxième vague de suppressions d'emplois la semaine prochaine dans le cadre de son objectif de réduire ses effectifs de quelque 30.000 employés, ont déclaré deux sources au fait de la question.

* JP MORGAN JPM.N - Le salaire de Jamie Dimon, directeur général de longue date de la banque américaine, a augmenté de 10,3% pour atteindre 43 millions de dollars en 2025, a annoncé jeudi le groupe, après avoir clôturé une année solide en dépassant les estimations de bénéfice pour le quatrième trimestre.

* INTUITIVE SURGICAL ISRG.O a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, grâce à la demande croissante pour ses robots chirurgicaux.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AMAZON.COM
234,3400 USD NASDAQ +1,31%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 384,01 Pts Index Ex +0,63%
INTEL
54,3200 USD NASDAQ +0,13%
INTUITIVE SURGICAL
525,8100 USD NASDAQ +0,40%
JPMORGAN CHASE
303,630 USD NYSE +0,45%
NASDAQ Composite
23 436,02 Pts Index Ex +0,91%
NETFLIX
83,4966 USD NASDAQ -2,18%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,7850 USD NASDAQ +1,59%
S&P 500 INDEX
6 913,35 Pts CBOE +0,55%
WARNER BROS RG-A
28,3600 USD NASDAQ -0,60%
