France: recul de l'activité du secteur privé en janvier, lien avec le "contexte politique actuel" (PMI Flash)

( AFP / JOEL SAGET )

L'activité du secteur privé en France s'est repliée en janvier, pour la première fois depuis octobre 2025, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié vendredi, qui attribue ce mouvement à "la réticence des clients à passer commande compte tenu du contexte politique actuel" et du risque de "blocage budgétaire".

L'indice composite HCOB de l'activité globale s'est replié à 48,6 points en janvier, contre 50 points en décembre, "signalant ainsi un retour de la contraction dans le secteur privé" pour la première fois depuis octobre 2025.

"Le volume global des nouvelles affaires a en effet enregistré son plus fort repli depuis six mois" et la dégradation de la demande de biens et de services a "en outre pesé sur le pouvoir de tarification des entreprises, comme en témoigne la stagnation des prix facturés par rapport à décembre", selon l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB), qui compilent cet indice.

Mais l'enquête montre également "une amélioration des perspectives d'activité": la confiance des entreprises sur une croissance de leur activité pour les douze prochains mois a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2024, précisent-elles.

L'évolution des niveaux d'activité a fortement divergé entre le secteur manufacturier et celui des services: le secteur des services a enregistré son plus fort repli depuis neuf mois mais les fabricants ont signalé la plus forte augmentation de leurs niveaux de production depuis quatre ans. "Compte tenu de la taille du secteur des services en France, le repli de l'activité de services a largement compensé le rebond observé dans l'industrie".

"Le début d'année a été difficile pour le secteur privé", relève Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, qui souligne "un affaiblissement général des conditions d'exportation". "Les menaces renouvelées de droits de douane de la part des États-Unis" ont fait "à nouveau peser un fort climat d'incertitude sur les politiques commerciales du pays et contribuent, malgré la signature d'accords commerciaux en 2025 à fragiliser l'environnement extérieur".

Les données PMI Flash "indiquent néanmoins une légère amélioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier", tandis que dans le secteur des services, "l'activité a nettement reculé en début d'année", ajoute-t-il.

L'indice des perspectives d'activité s'est lui fortement redressé en janvier car "la perspective d'un accord sur le budget de l'État 2026 permet d'apaiser quelque peu les inquiétudes, réduisant le retour prochain de la crise politique dans le pays", écrit encore l'économiste.

"Il est cependant peu probable que le nouveau budget permette de réaliser des progrès suffisants en matière de consolidation budgétaire", estime-t-il.