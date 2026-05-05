Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Stmicroelectronics, Beneteau, Sanofi, Abivax, Derichebourg, Rheinmetall, Fraport, Fresenius Medical Care, Schaeffler, Geberit, Vodafone, Unicaja)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Le fabricant de puces a déclaré lundi viser un chiffre d'affaires cumulé de plus de trois milliards de dollars pour son activité spatiale de semi-conducteurs entre 2026 et 2028, porté par la forte demande de puces utilisées dans les réseaux de satellites en orbite terrestre basse, avec un chiffre d'affaires proche du milliard de dollars pour 2026.

* SANOFI SASY.PA - Le groupe pharmaceutique français a annoncé un investissement de 294 millions de dollars pour agrandir son centre en intelligence artificielle (IA) à Toronto, dans le cadre d'un plan d'investissements dans les infrastructures de son campus d'ici 2028 d'une valeur de plus de deux milliards de dollars.

* ABIVAX ABVX.PA a annoncé mardi le rachat des certificats de royalties émis par le laboratoire français en 2022, ainsi que les modalités définitives de l'émission de 45 millions de dollars (38,5 millions d'euros) d'American Depositary Shares (ADS), le paiement devant se faire partiellement en actions.

* DERICHEBOURG DBG.PA a annoncé mardi avoir signé un accord contraignant pour acquérir Scholz Recycling pour un montant non divulgué, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions habituelles.

* BENETEAU CHBE.PA - Le constructeur naval français a publié un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 30% sur un an. Le groupe dit avoir constaté un net ralentissement des prises de commandes, lié à la situation au Moyen-Orient, mais a confirmé ses perspectives sous réserve d'une amélioration de la situation dans la région avant la fin du premier semestre.

* RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d’une hausse de 6% sur un an de son chiffre d’affaires au premier trimestre à 1,79 milliard d’euros, portée par une progression des volumes et des marges dans ses activités de distribution d’énergies.

* ELIS ELIS.PA - Le spécialiste de l'entretien du linge et d'équipements d'hygiène a fait état lundi d'une hausse de 4,3% de son chiffre d'affaires sur un an au premier trimestre, porté par une croissance dans la plupart de ses marchés.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé lundi la signature d'un accord de cession de Telhanorte au Brésil, concluant la sortie de l’ensemble des activités de distribution du groupe dans le pays.

* VICAT VCTP.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% à périmètre et change constants au premier trimestre, citant la stabilisation en Europe, la reprise aux États-Unis et une dynamique soutenue dans les pays émergents.

* HSBC HSBA.L a fait état mardi d'une perte surprise sur crédit de 400 millions de dollars liée à une affaire de fraude en Grande-Bretagne, ce qui soulève des interrogations sur les prêts bancaires au secteur du crédit privé. La banque a dégagé un bénéfice de 9,4 milliards de dollars au titre du premier trimestre, contre 9,6 milliards prévus.

* UNICREDIT CRDI.MI - La banque italienne a annoncé mardi un bénéfice trimestriel record, supérieur aux attentes, et a amélioré ses perspectives pour le reste de l'année, tout en lançant une offre publique d'achat sur COMMERZBANK CBKG.DE malgré une forte opposition allemande.

* SABADELL SABE.MC a fait état d'une chute de 29% de son bénéfice net au premier trimestre, en raison d'une baisse des commissions et du revenu net d'intérêt, ainsi que d'une hausse de ses coûts.

* ANHEUSER-BUSCH INBEV ABI.BR - Le brasseur belge a largement dépassé les attentes sur son chiffre d'affaires et son bénéfice au premier trimestre, enregistrant une première hausse de ses ventes en volume depuis des années et contrastant avec son principal concurrent, Heineken.

* HUGO BOSS BOSSn.DE - Le groupe de mode allemand a publié mardi un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes, malgré un contexte de marché difficile.

* RHEINMETALL RHMG.DE est attendu en repli de 1,8% à l'ouverture, le groupe allemand de défense ayant fait état lundi d'un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre inférieur aux attentes du marché. Les résultats complets du premier trimestre du groupe seront connus jeudi.

* FRAPORT FRAG.DE - L'exploitant de l'aéroport de Francfort a fait état d'une hausse de son bénéfice d'exploitation au titre du premier trimestre grâce à l'augmentation du trafic vers des régions comme l'Asie, ce qui a compensé la diminution des vols vers la région du Moyen-Orient, atténuant l'impact de la guerre en Iran.

* FRESENIUS MEDICAL CARE FMEG.DE a fait état mardi d'une baisse de 6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, pénalisé par d'importants effets de change, principalement dus à la faiblesse du dollar américain, et par des cessions récentes.

* SCHAEFFLER SHA0n.DE - Le fabricant allemand de machines et de pièces automobiles a publié mardi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au titre du premier trimestre, grâce notamment à la diversification de ses activités qui a permis de compenser un contexte économique difficile.

* GEBERIT GEBN.S - Le fabricant de matériel de plomberie a prévenu mardi que les risques géopolitiques avaient considérablement augmenté en raison du conflit au Moyen-Orient, alors que la société a fait état d'une baisse de 0,7% de ses ventes à 873 millions de francs suisses (952 millions d'euros) au cours des trois mois s'achevant fin mars, conformément aux prévisions des analystes.

* VODAFONE VOD.L - Le groupe européen de télécommunications et de haut débit a racheté la participation de 49% de CK Hutchison dans VodafoneThree pour 4,3 milliards de livres sterling (4,97 milliards d'euros), devenant ainsi l'unique propriétaire de l'opérateur mobile britannique, ont annoncé les sociétés mardi.

* UNICAJA UNI.MC - Le groupe espagnol a annoncé mardi que son bénéfice net avait progressé de 1,4% au premier trimestre sur un an, grâce à la hausse des commissions et à la baisse des provisions qui ont compensé en partie l'augmentation des coûts.

* PANDORA PNDORA.CO et FERRARI RACE.MI doivent publier leurs résultats ce mardi.

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(Rédigé par Coralie Lamarque et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)