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Alstom: contrat de 295 millions d'euros pour moderniser le métro de Lausanne
information fournie par Boursorama avec AFP 05/05/2026 à 10:17

Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi un contrat de 295 millions d'euros pour moderniser le métro de Lausanne inauguré en 2008, à l'aide d'une technologie novatrice permettant d'augmenter la fréquence des rames.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le système CBTC (contrôle des trains basé sur la communication) déjà installé dans le métro de Lille (France), doit aussi équiper la nouvelle ligne U5 du métro de Hambourg (Allemagne), le métro de Turin (Italie) et la ligne 18 du futur métro Grand Paris Express, a indiqué le groupe.

A Lausanne, seul métro de Suisse, le système "à intelligence embarquée" sera installé sur la ligne M2 déjà automatique, et permettra aussi d'augmenter la capacité de transports de passagers, a indiqué Alstom dans un communiqué.

Le contrat prévoit aussi une modernisation à mi-vie des rames du métro qui se fera sur le site Alstom de Villeneuve en Suisse.

Les transports publics de la région lausannoise (tl) transportent chaque jour quelque 360.000 passagers de l'agglomération située dans le canton de Vaud.

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