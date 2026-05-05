 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moyen-Orient: la Bourse de Paris repasse la barre des 8.000 points
information fournie par AFP 05/05/2026 à 10:17

Un tableau passe en revue les valeurs de la Bourse à New York le 22 avril 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

Un tableau passe en revue les valeurs de la Bourse à New York le 22 avril 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de Paris a repassé mardi le seuil des 8.000 points grâce à un début de séance orienté à la hausse dans l'attente d'une conférence de presse aux Etats-Unis sur les tensions dans le détroit d'Ormuz.

A 10H00, l'indice du CAC 40 affichait une progression de 0,41% à 8.009,39 points.

La veille, la Bourse de Paris a terminé en nette baisse, le CAC 40 reculant de 1,71% à 7.976,12 points, soit une perte de 138,72 points.

La journée de lundi a été marquée par de fortes menaces sur le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'armée américaine a annoncé avoir détruit six bateaux iraniens, ce que Téhéran dément.

L'Iran de son côté a repris des frappes contre les Emirats arabes unis (EAU), alliés des Etats-Unis dans la région.

Dans ce contexte, le ministre américain de la Défense Pete Hegseth doit donner mardi matin à Washington une nouvelle conférence de presse sur les opérations au Moyen-Orient, aux côtés du chef d'état-major de l'armée, le général Dan Caine.

"Entre risque d'escalade militaire et espoir fragile de négociations, les marchés évoluent désormais dans un environnement où la visibilité est extrêmement limitée", résume John Plassard, analyste pour Cité Gestion.

Mardi matin, le pétrole restait à des niveaux très élevés, quoiqu'en recul, comparé aux sommets atteints la veille. Le baril de Brent s'échangeait à 113,36 dollars (-0,94%), contre 104,12 dollars pour son homologue américain du WTI (-2,16%).

"Le récit dominant du marché est passé de l'optimisme autour de l'intelligence artificielle aux tensions au Moyen-Orient", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

Deux valeurs seulement dans le rouge

Au palmarès de la séance, deux valeurs seulement subissaient des prises de bénéfice, Airbus (-0,19%) et Renault (-0,27%).

Les fabricants automobiles européens sont exposés aux nouvelles menaces tarifaires du président américain Donald Trump.

Vendredi, Donald Trump a menacé l'Union européenne de nouvelles surtaxes douanières sur les automobiles et camions exportés vers les Etats-Unis, accusant Bruxelles de ne pas respecter l'accord commercial signé entre les deux rives de l'Atlantique.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Alstom: contrat de 295 millions d'euros pour moderniser le métro de Lausanne
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.05.2026 10:17 

    Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi un contrat de 295 millions d'euros pour moderniser le métro de Lausanne inauguré en 2008, à l'aide d'une technologie novatrice permettant d'augmenter la fréquence des rames. Le système CBTC (contrôle des trains ... Lire la suite

  • Des navires à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large des côtes iraniennes. Photo transmise le 4 mai 2026 par l'agence iranienne ISNA ( ISNA / Amirhossein KHORGOOEI )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.05.2026 10:16 

    Voici les derniers développements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient où le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril a été fragilisé par des accrochages et une reprise des frappes dans le Golfe: . Ormuz: l'Iran dit "ne même pas avoir commencé" son bras ... Lire la suite

  • Elon Musk, à Washington DC, le 19 novembre 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    Rachat de Twitter: Elon Musk accepte de verser 1,5 million de dollars au régulateur
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.05.2026 10:11 

    Elon Musk a accepté de s'acquitter d'une amende de 1,5 million de dollars auprès de l'autorité américaine des marchés, la SEC, pour avoir signalé en retard sa montée au capital du réseau social Twitter. Début 2022, l'entrepreneur avait commencé à acquérir des titres ... Lire la suite

  • LDC : Les résistances sont proches
    LDC : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 05.05.2026 10:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank