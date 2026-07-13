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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 08:53

(Actualisé avec Stellantis)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.MI a fait état lundi d'une hausse de 10% sur un an de ses facturations consolidées pour le deuxième trimestre à 1,6 million d’unités, portées par l'Amérique du Nord, une région clef pour le constructeur automobile franco-italo-américain.

* IPSEN IPN.PA - Le laboratoire français a annoncé lundi que l'essai de Phase IIIb ELSPIRE, évaluant IQIRVO chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP) a atteint son critère d'évaluation principal.

* AKZONOBEL AKZO.AS - Nippon Paint 4612.T a proposé de racheter l'activité de peintures du groupe néerlandais pour 7,5 milliards d'euros, a annoncé lundi la société japonaise, un mois après avoir retiré une offre visant à racheter l'ensemble de l'entreprise en partenariat avec la société américaine Sherwin-Williams SHW.N pour 12,5 milliards d'euros.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE a versé une amende de 2 millions de dollars australiens (1,22 million d'euros) pour avoir déclaré de manière erronée plus de 260.000 opérations sur dérivés de gré à gré (OTC), a annoncé lundi l'autorité australienne de régulation des marchés financiers.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N42U0P0

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AKZO NOBEL
58,5200 EUR Euronext Amsterdam +1,95%
DEUTSCHE BANK
31,125 EUR XETRA -0,72%
IPSEN
162,4000 EUR Euronext Paris -0,18%
NIPPON PAINT HD
6,9900 USD OTCBB 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS
334,080 USD NYSE +0,67%
STELLANTIS
4,836 EUR MIL +0,03%
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