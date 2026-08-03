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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 08:14
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(Actualisé avec AstraZeneca, Banco BPM, BMPS, Argan, Elis, Ipsen, Klépierre, Legrand, Mersen)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ASTRAZENECA AZN.L et BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N ont mené des discussions préliminaires concernant une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, selon une source au fait du dossier.

* La banque italienne BANCO BPM BAMI.MI a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait décidé de mettre fin aux négociations concernant une éventuelle fusion avec BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI .

* ARGAN ARGAN.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* ELIS ELIS.PA - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur".

* IPSEN IPN.PA - Jefferies dégrade sa recommandation à "sous-performance".

* KLÉPIERRE LOIM.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* LEGRAND LEGD.PA - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur".

* MERSEN CBLP.PA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* SANDOZ SDZ.S - Le fabricant suisse de médicaments génériques a annoncé lundi avoir conclu un accord à l'amiable d'un montant de 450 millions de dollars avec 43 États et territoires américains afin de régler des litiges liés à des pratiques anticoncurrentielles présumées sur le marché américain des médicaments génériques.

* SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé vendredi la finalisation de l'acquisition de Digital Product Simulation

* VINCI SGEF.PA a annoncé vendredi la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43A12G

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ARGAN
75,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
ASTRAZENECA
12 631,000 GBX LSE 0,00%
BANCA MPS
11,568 EUR MIL 0,00%
BANCO BPM
15,775 EUR MIL 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
65,300 USD NYSE +0,67%
ELIS
24,7800 EUR Euronext Paris 0,00%
IPSEN
167,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
KLEPIERRE
39,3400 EUR Euronext Paris 0,00%
LEGRAND
131,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
MERSEN
37,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
SANDOZ GROUP
65,760 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
SOPRA STERIA
183,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
VINCI
122,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
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