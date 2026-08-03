Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec AstraZeneca, Banco BPM, BMPS, Argan, Elis, Ipsen, Klépierre, Legrand, Mersen)
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ASTRAZENECA AZN.L et BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N ont mené des discussions préliminaires concernant une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, selon une source au fait du dossier.
* La banque italienne BANCO BPM BAMI.MI a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait décidé de mettre fin aux négociations concernant une éventuelle fusion avec BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI .
* ARGAN ARGAN.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".
* ELIS ELIS.PA - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur".
* IPSEN IPN.PA - Jefferies dégrade sa recommandation à "sous-performance".
* KLÉPIERRE LOIM.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".
* LEGRAND LEGD.PA - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur".
* MERSEN CBLP.PA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".
* SANDOZ SDZ.S - Le fabricant suisse de médicaments génériques a annoncé lundi avoir conclu un accord à l'amiable d'un montant de 450 millions de dollars avec 43 États et territoires américains afin de régler des litiges liés à des pratiques anticoncurrentielles présumées sur le marché américain des médicaments génériques.
* SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé vendredi la finalisation de l'acquisition de Digital Product Simulation
* VINCI SGEF.PA a annoncé vendredi la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43A12G
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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