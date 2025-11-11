 Aller au contenu principal
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 08:47

(Actualisé avec Vodafone, Porsche SE et Adyen)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VODAFONE VOD.L - L'opérateur britannique a relevé mardi sa prévision en matière de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'année après avoir renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires en Allemagne au deuxième trimestre.

*

PORSCHE SE

PSHG_p.DE - Les difficultés chez le constructeur automobile de luxe Porsche AG P911_p.DE ont pesé sur les résultats de son principal actionnaire au cours des neuf premiers mois de l'année, avec une baisse de plus d'un tiers du bénéfice ajusté après impôts, a déclaré mardi la société holding.

* MUNICH RE MUVGn.DE - Le réassureur allemand a publié mardi une progression de son bénéfice net supérieure aux prévisions au troisième trimestre, grâce à un nombre de sinistres majeurs inférieur à la moyenne, et a maintenu son objectif principal de bénéfice pour 2025.

* FRAPORT FRAG.DE - L'opérateur de l'aéroport de Francfort a annoncé mardi une hausse de 22,6% de son bénéfice net au troisième trimestre, dépassant les attentes du marché, grâce à une réduction d'environ 50 millions d'euros des coûts de personnel due à un remboursement exceptionnel du régime de retraite.

* K+S SDFGn.DE - Le producteur allemand de potasse et de sel a fait état mardi d'un bénéfice net supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, grâce à la hausse des prix moyens dans son segment agricole.

* ADYEN ADYEN.AS - La société néerlandaise de traitement de paiements a fixé mardi un nouvel objectif de bénéfice à long terme, visant des marges supérieures à celles qu'elle avait fixées en 2023.

* NEXI NEXII.MI - L'établissement public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP) s'oppose à la vente par le groupe de paiement d'une participation majoritaire dans son activité de solutions bancaires numériques au fonds de capital-investissement américain TPG, ont déclaré lundi à Reuters deux sources proches du dossier.

CDP est le deuxième actionnaire de Nexi avec une participation de 19,14%.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WJ25B

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

