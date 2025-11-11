Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Vodafone, Porsche SE et Adyen)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VODAFONE VOD.L - L'opérateur britannique a relevé mardi sa prévision en matière de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'année après avoir renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires en Allemagne au deuxième trimestre.

PORSCHE SE

PSHG_p.DE - Les difficultés chez le constructeur automobile de luxe Porsche AG P911_p.DE ont pesé sur les résultats de son principal actionnaire au cours des neuf premiers mois de l'année, avec une baisse de plus d'un tiers du bénéfice ajusté après impôts, a déclaré mardi la société holding.

* MUNICH RE MUVGn.DE - Le réassureur allemand a publié mardi une progression de son bénéfice net supérieure aux prévisions au troisième trimestre, grâce à un nombre de sinistres majeurs inférieur à la moyenne, et a maintenu son objectif principal de bénéfice pour 2025.

* FRAPORT FRAG.DE - L'opérateur de l'aéroport de Francfort a annoncé mardi une hausse de 22,6% de son bénéfice net au troisième trimestre, dépassant les attentes du marché, grâce à une réduction d'environ 50 millions d'euros des coûts de personnel due à un remboursement exceptionnel du régime de retraite.

* K+S SDFGn.DE - Le producteur allemand de potasse et de sel a fait état mardi d'un bénéfice net supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, grâce à la hausse des prix moyens dans son segment agricole.

* ADYEN ADYEN.AS - La société néerlandaise de traitement de paiements a fixé mardi un nouvel objectif de bénéfice à long terme, visant des marges supérieures à celles qu'elle avait fixées en 2023.

* NEXI NEXII.MI - L'établissement public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP) s'oppose à la vente par le groupe de paiement d'une participation majoritaire dans son activité de solutions bancaires numériques au fonds de capital-investissement américain TPG, ont déclaré lundi à Reuters deux sources proches du dossier.

CDP est le deuxième actionnaire de Nexi avec une participation de 19,14%.

