La Bourse de Paris ouvre en hausse pour une séance au ralenti

La Bourse de Paris évolue en hausse mardi au début d'une séance aux échanges ralentis par le jour férié du 11 novembre.

L'indice CAC 40 s'affiche en progrès de 0,74% vers 09H15 GMT.

L'indice vedette de la Bourse de Paris a gagné 105,33 points lundi, soit une hausse de 1,32%, repassant la barre des 8.000 points à 8.055,51 points.

L'appétit pour le risque est revenu lundi sur les marchés boursiers grâce aux espoirs de déblocage budgétaire aux Etats-Unis après 40 jours de paralysie.

Après plus d'un mois de "shutdown", un record, les Etats-Unis entrevoient désormais une issue prochaine à la paralysie budgétaire après un accord passé au Sénat entre la majorité républicaine et quelques démocrates modérés, qui font déjà fait face aux foudres de leur propre camp.

Ce qui fait dire à John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank, que "la prudence reste de mise: un simple blocage parlementaire pourrait encore retarder la reprise des activités fédérales".

Les Bourses asiatiques ont reflété ces doutes mardi, ayant commencé dans l'enthousiasme, avant que l'inquiétude ne gagne quant à la qualité des statistiques économiques américaines qui seront publiées après la levée du "shutdown".

"Les pertes liées à l'interruption des dépenses publiques sont estimées à près de 18 milliards de dollars, un choc équivalent à 1,5 point de croissance en moins sur le trimestre" aux Etats-Unis, a estimé John Plassard.

En Asie, l'indice vedette Nikkei au Japon, qui évoluait en territoire positif en séance, a finalement cédé 0,14% en clôture.

Mardi, au cours d'une séance qui devrait être calme, le jour de l'Armistice commémorant la fin de la Première guerre mondiale et avec un marché obligataire américain fermé, les investisseurs de la place parisienne se focalisent sur quelques indicateurs européens, dont l'emploi en Grande-Bretagne et le baromètre mensuel de l'institut ZEW mesurant le moral des investisseurs.

Le taux de chômage au Royaume Uni s'est inscrit à 5% le mois dernier, plus haut que prévu. Les analystes soulignent toutefois que ces données moroses augmentent les chances que la Banque d'Angleterre abaisse son taux d'intérêt, ce qui encourageait les investisseurs de la Bourse de Londres (+0,99% vers 09H15 GMT).

PARMI LES VALEURS A SURVEILLER

LVMH : le titre du géant français du luxe gagne 2,17% à 631,30 euros à la Bourse de Paris. Selon des informations de Bloomberg, le groupe s'apprêterait ouvrir plusieurs magasins en Chine --un marché clé--, dont quatre à Pékin en décembre aux enseignes de Louis Vuitton, Dior, Tiffany et Loro Piana.

