L'action de Beyond Meat plonge en raison de la faiblesse de ses perspectives de ventes trimestrielles

11 novembre -
** Les actions du producteur de fausse viande Beyond Meat
BYND.O chutent de près de 8 % à 1,23 $ avant le marché
** A affiché une perte trimestrielle plus importante , a prévu des ventes du quatrième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street lundi, alors qu'il est aux prises avec une demande atone
** Les consommateurs en proie à l'inflation se sont détournés des produits les plus chers au profit d'options moins transformées, influencés par le mouvement "Make America Healthy Again" (Rendre à l'Amérique sa santé)
** La société prévoit un chiffre d'affaires de 60 à 65 millions de dollars pour le quatrième trimestre , met en garde contre l'incertitude et se concentre sur la réduction des coûts et l'expansion stratégique
** La note moyenne de huit analystes est "hold"; PT médian 2,83 $ - données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, BYND a chuté de près de 64%
