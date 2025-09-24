Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE EUROPÉEN - Le géant chinois du commerce électronique Alibaba 9988.HK a dévoilé mercredi un puissant modèle de langage dans l'intelligence artificielle, baptisé Qwen3-Max, qui contient plus de 1.000 milliards de paramètres ou variables, soit près de six fois plus que la version originale de ChatGPT, sortie il y a trois ans. L'action Alibaba bondit de 7,20% à la Bourse de Hong-Kong.

Par ailleurs, Micron Technology MU.O a annoncé mardi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes, misant sur l'IA pour doper ses ventes de puces mémoire avancées, ce qui permet à l'action de prendre plus de 2% dans les transactions hors séance.

* SANOFI SASY.PA a annoncé mercredi investir 625 millions de dollars (529,57 millions d'euros) supplémentaires dans Sanofi Ventures, sa branche capital-risque, afin d’accélérer ses investissements dans les biotechnologies et l’innovation en matière de santé numérique.

*

ATOS

ATOS.PA a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de services de cybersécurité d'une valeur maximale de 326 millions d'euros auprès de la Commission européenne.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé mardi avoir lancé une offre d'obligations à durée indéterminée pour 250 millions d'euros.

* EMEIS EMEIS.PA - Le groupe français d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a annoncé mardi la création d’une foncière dédiée à la gestion de ses actifs immobiliers de santé en Europe, en partenariat avec les fonds d'investissement Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate, qui investiront 761 millions d'euros dans le projet.

*

JD SPORTS FASHION

JD.L a fait état mercredi d'une baisse de 13,5% de son bénéfice au premier semestre en raison de la faiblesse du marché américain. Le groupe a cependant maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tout en se montrant prudent quant au contexte commercial.

* ON THE BEACH GROUP OTB.L - Le spécialiste britannique du voyage a annoncé mercredi anticiper un bénéfice avant impôts ajusté pour l'ensemble de l'année inférieur aux attentes du marché et indiqué qu'il allait réduire la voilure dans sa division B2B (business-to-business) déficitaire pour se concentrer sur celle en relation directe avec les consommateurs.

* SAGA SAGA.L - Le groupe britannique de vacances a fait état mercredi d'une baisse de 5% de son bénéfice avant impôts ajusté au titre du premier semestre, en raison d'une hausse des coûts, mais a assuré que les réservations de voyages pour le second semestre de l'année étaient solides.

* ENQUEST ENQ.L - Le producteur de pétrole, présent en mer du Nord, a maintenu mercredi ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année après avoir fait état d'une perte après impôts au premier semestre, en partie liée à une taxe exceptionnelle décidée par le Royaume-Uni et une baisse de sa production.

* VOLVO CARS VOLCARb.ST annoncé mardi qu'il commencerait à produire un nouveau modèle hybride aux Etats-Unis d'ici la fin de la décennie, alors que le constructeur automobile suédois continue de s'adapter aux nouveaux droits de douane imposés par le président Donald Trump.

* NOVARTIS NOVN.S n'est pas parvenu mardi en justice à contester l'application d'une loi de l'Etat du Maine qui impose aux fabricants de médicaments d'offrir des remises sur les traitements distribués par des pharmacies tierces ayant des contrats avec des hôpitaux et des cliniques au service des populations rurales à faibles revenus.

* SWISS RE SRENH.S - JP Morgan passe de "surpondérer" à "neutre" sur la valeur avec un objectif de cours abaissé à 160 francs suisses.

* BOUYGUES BOUY.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondération".

