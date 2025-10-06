 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 06:45

*

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURONEXT ENX.PA a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'échange volontaire sur toutes les actions d'ATHEX

AETF.AT , la Bourse d'Athènes, en vue d'une finalisation de l'opération au 17 novembre.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VK0Y4

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EURONEXT
124,300 EUR Euronext Paris -1,27%
