information fournie par Reuters • 06/10/2025 à 06:45

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURONEXT ENX.PA a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'échange volontaire sur toutes les actions d'ATHEX

AETF.AT , la Bourse d'Athènes, en vue d'une finalisation de l'opération au 17 novembre.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VK0Y4

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)