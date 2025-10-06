*
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* EURONEXT ENX.PA a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'échange volontaire sur toutes les actions d'ATHEX
AETF.AT , la Bourse d'Athènes, en vue d'une finalisation de l'opération au 17 novembre.
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
