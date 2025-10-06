 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 11:12

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,45% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump envisage un allègement significatif des droits de douane pour la production automobile américaine, ont déclaré vendredi à Reuters le sénateur républicain Bernie Moreno et des responsables de l'industrie automobile.

* ELI LILLY LLY.N investira plus d'un milliard de dollars en Inde dans les années à venir afin de stimuler la production et l'approvisionnement par l'intermédiaire des fabricants de médicaments locaux, a annoncé lundi la société, qui cherche à tirer parti d'une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir son expansion mondiale dans le domaine de la fabrication.

* TESLA TSLA.O a annoncé dimanche un événement prévu le 7 octobre, alors que les investisseurs et les analystes attendent un modèle plus abordable pour soutenir la dynamique des ventes.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 758,28 Pts Index Ex +0,51%
ELI LILLY & CO
840,160 USD NYSE +2,44%
NASDAQ Composite
22 780,51 Pts Index Ex -0,28%
S&P 500 INDEX
6 715,79 Pts CBOE 0,00%
TESLA
429,8300 USD NASDAQ -1,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

