Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,45% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump envisage un allègement significatif des droits de douane pour la production automobile américaine, ont déclaré vendredi à Reuters le sénateur républicain Bernie Moreno et des responsables de l'industrie automobile.

* ELI LILLY LLY.N investira plus d'un milliard de dollars en Inde dans les années à venir afin de stimuler la production et l'approvisionnement par l'intermédiaire des fabricants de médicaments locaux, a annoncé lundi la société, qui cherche à tirer parti d'une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir son expansion mondiale dans le domaine de la fabrication.

* TESLA TSLA.O a annoncé dimanche un événement prévu le 7 octobre, alors que les investisseurs et les analystes attendent un modèle plus abordable pour soutenir la dynamique des ventes.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)