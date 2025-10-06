Tesla annonce un événement pour mardi, l'accent étant mis sur les VE abordables

Tesla TSLA.O a annoncé dimanche un événement le 7 octobre, alors que les investisseurs et les analystes attendent un modèle plus abordable pour soutenir l'élan des ventes, envoyant les actions de la société en hausse de 2 % dans les échanges avant bourse.

Dans une vidéo de neuf secondes publiée sur la plateforme de médias sociaux X, le constructeur automobile dirigé par Elon Musk a montré un véhicule dont les phares sont allumés dans un environnement sombre. L'entreprise a fait allusion à un événement prévu pour mardi dans une autre vidéo qui portait la mention "10/7" à la fin.

Tesla a déjà retardé le lancement d'une version moins coûteuse de la Model Y aux États-Unis. L'entreprise a déclaré en juin qu'elle avait réalisé les "premières constructions" du véhicule, mais qu'elle commencerait à le vendre au quatrième trimestre et que la montée en puissance serait plus lente que prévu.

La version dépouillée est conçue pour être environ 20 % moins chère à produire que la Model Y rafraîchie et pourrait atteindre environ 250 000 unités par an aux États-Unis d'ici 2026, ont déclaré des sources à Reuters au début de l'année.

Le teaser fait suite aux livraisons trimestrielles record de Tesla pour les trois mois se terminant en septembre, grâce à une augmentation des achats de VE avant l'expiration du crédit d'impôt américain pour les VE de 7 500 dollars le 30 septembre. Toutefois, les analystes s'attendent à ce que les ventes diminuent dans les mois à venir en l'absence de cette mesure incitative.

Wall Street s'attend à ce que les livraisons de Tesla bondissent l'année prochaine à 1,85 million de véhicules, le modèle le moins cher représentant 155 610 unités en 2026, selon les estimations de Visible Alpha.

Tesla est confronté aux défis d'une gamme de modèles vieillissante. L'entreprise n'a pas lancé de nouveau véhicule de masse depuis des années, s'appuyant fortement sur des mises à jour progressives du Model 3 et du Model Y pour stimuler les ventes.

Les ventes de son dernier grand lancement, le Cybertruck, ont connu des difficultés, Tesla ayant offert des milliers de dollars de remises pour les véhicules en stock au cours des derniers mois. Un dossier de rappel américain déposé en mars a montré que 46 096 Cybertrucks avaient été construits entre son introduction en novembre 2023 et le début de cette année.

