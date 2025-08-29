 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 06:48

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a annoncé le succès de son émission d'obligations pour un montant de 500 millions d'euros.

* VINCI SGEF.PA a annoncé une hausse de 1,0% du trafic autoroutier en juillet 2025.

* ORANGE ORAN.PA a déclaré jeudi avoir emprunté 900 millions d'euros sur le marché obligataire.

* CARREFOUR CARR.PA a annoncé avoir réussi son émission obligataire de 500 millions d’euros sur 3 ans.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé avoir réussi son émission obligataire de 3,5 milliards d’euros.

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI a annoncé jeudi une augmentation de 8,8% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, grâce à une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UE105

(Rédigé par Mara Vîlcu)

