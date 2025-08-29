Remy Cointreau abaisse l'impact estimé de droits de douane US sur ses résultats

Le logo de Remy Cointreau SA est représenté dans la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers

(Reuters) -Rémy Cointreau a revu à la baisse vendredi l'impact net global estimé des droits de douane américains sur son résultat opérationnel courant (ROC), l'anticipant désormais à 30 millions d'euros contre 45 millions précédemment.

Cette annonce intervient après la conclusion de l'accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne (UE), instaurant un droit de douane de 15% sur les importations de vins et spiritueux à partir du 1er août.

L'impact anticipé sur le ROC du groupe aux Etats-Unis est abaissé à 20 millions d'euros, contre 35 millions précédemment, tandis que l'impact estimé en Chine reste inchangé, à 10 millions d'euros.

Les importations américaines en provenance de l'UE étaient menacées de droits de douane de 30% avant la conclusion de l'accord commercial entre américains et européens.

Dans un communiqué, Rémy Cointreau dit désormais anticiper une baisse organique du ROC autour de 5% ("mid-single digit") en 2025/26. Le groupe tablait précédemment sur une baisse d'environ 4% à 9% ("mid-to-high single digit").

Le groupe réaffirme par ailleurs son objectif d'une croissance organique du chiffre d'affaires moyenne à un chiffre ("mid-single digit) sur son exercice fiscal.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)