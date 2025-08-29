France: Inflation harmonisée préliminaire de 0,8% en août, selon l'Insee

Une femme fait ses courses dans un magasin de fruits et légumes à Paris

PARIS (Reuters) -L'inflation en France harmonisée selon les normes européennes est ressortie à 0,8% sur un an en août, selon les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, de +0,9%, comme le mois précédent.

Sur un mois, l'indice IPCH aurait augmenté de 0,5% après une hausse de 0,3% en juillet et +0,5% attendu par le consensus.

L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, augmenterait de 0,9% en août, après +1,0% en juillet, ce qu'attendait aussi le consensus.

Sur un mois, les prix à la consommation progresseraient de 0,4% après une hausse de 0,2% en juillet, et alors que les analystes attendaient +0,5%.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)