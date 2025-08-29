 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France: La hausse du PIB confirmée à 0,3% au 2e trimestre, selon l'Insee
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 08:50

Vue de la Tour Montparnasse et de la Tour Eiffel à Paris

(Reuters) -L'économie française a accéléré modérément au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee.

Selon l'institut, le produit intérieur brut (PIB) de la France a augmenté de 0,3% sur la période avril-juin, après une progression de 0,1% au premier trimestre.

L'économie a progressé à un rythme conforme à la première prévision donnée par l'Insee (+0,3%) et aux attentes des économistes interrogés par Reuters (+0,3%).

"Les exportations rebondissent modérément ce trimestre (+0,5% après -1,2 %), soutenues notamment par la forte hausse des exportations de produits pharmaceutiques", tandis que les importations "nettement au deuxième trimestre (+1,3% après +0,4%)", souligne l'Insee dans un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin)

1 commentaire

  • 09:07

    Merci Macaron Merci bayrou, merci von der layen merci hollande merci sarkosy merci chirac merci mitterand merci les Politiques de 1970 à 2025 . on vous aime continuez comme ça . bravo

L'offre BoursoBank