Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURONEXT ENX.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 456,4 millions d'euros au titre du quatrième trimestre, en hausse de 10% sur un an et globalement conforme aux attentes des analystes qui tablaient sur 457,1 millions dans un consensus compilé par l'opérateur boursier.

* ORANGE ORAN.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) au-dessus des attentes en 2025, l'opérateur de télécommunications mentionnant des objectifs "pleinement atteints".

Le groupe français tient par ailleurs jeudi sa journée investisseurs.

* ERAMET ERMT.PA a fait état mercredi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté en baisse de 54% en 2025, pénalisé par la baisse des prix des matières premières, des effets de change défavorables et des difficultés opérationnelles sur plusieurs sites, notamment en Indonésie.

* ADP ADP.PA a déclaré mercredi viser en 2026 un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) courant supérieur à 2,35 milliards d'euros, après avoir dépassé les attentes l'année dernière.

* CARMILA CARM.PA a déclaré mercredi viser un résultat net récurrent par action (EPS) à 1,84 euro en 2026, en hausse de 2% sur un an, le groupe affichant une progression de 8,7% de son EPS en 2025, à 1,81 euro.

* COVIVIO CVO.PA - Le groupe français de gestion foncière a publié mercredi d'un résultat net récurrent 2025 au-dessus de ses objectifs, citant la bonne dynamique de ses principaux marchés immobiliers.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA , RENAULT RENA.PA , ACCOR

ACCP.PA et AIRBUS AIR.PA doivent publier leurs résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Z91VE

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ACCOR
49,560 EUR Euronext Paris -0,44%
ADP
119,000 EUR Euronext Paris -3,17%
AIR FRANCE - KLM
11,6150 EUR Euronext Paris -3,33%
AIRBUS
200,650 EUR Euronext Paris +2,11%
CARMILA
17,600 EUR Euronext Paris +1,62%
COVIVIO
55,750 EUR Euronext Paris -1,59%
ERAMET
60,400 EUR Euronext Paris +3,25%
EURONEXT
126,500 EUR Euronext Paris 0,00%
ORANGE
16,8800 EUR Euronext Paris -1,57%
RENAULT
33,190 EUR Euronext Paris +1,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

