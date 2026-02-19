Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

*

*

*

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURONEXT ENX.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 456,4 millions d'euros au titre du quatrième trimestre, en hausse de 10% sur un an et globalement conforme aux attentes des analystes qui tablaient sur 457,1 millions dans un consensus compilé par l'opérateur boursier.

* ORANGE ORAN.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) au-dessus des attentes en 2025, l'opérateur de télécommunications mentionnant des objectifs "pleinement atteints".

Le groupe français tient par ailleurs jeudi sa journée investisseurs.

* ERAMET ERMT.PA a fait état mercredi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté en baisse de 54% en 2025, pénalisé par la baisse des prix des matières premières, des effets de change défavorables et des difficultés opérationnelles sur plusieurs sites, notamment en Indonésie.

* ADP ADP.PA a déclaré mercredi viser en 2026 un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) courant supérieur à 2,35 milliards d'euros, après avoir dépassé les attentes l'année dernière.

* CARMILA CARM.PA a déclaré mercredi viser un résultat net récurrent par action (EPS) à 1,84 euro en 2026, en hausse de 2% sur un an, le groupe affichant une progression de 8,7% de son EPS en 2025, à 1,81 euro.

* COVIVIO CVO.PA - Le groupe français de gestion foncière a publié mercredi d'un résultat net récurrent 2025 au-dessus de ses objectifs, citant la bonne dynamique de ses principaux marchés immobiliers.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA , RENAULT RENA.PA , ACCOR

ACCP.PA et AIRBUS AIR.PA doivent publier leurs résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)