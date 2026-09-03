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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 06:00
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOITEC SOIT.PA a relevé mercredi son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice grâce à la demande en Photonics-SOI, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs anticipant une croissance d'environ 50% sur un an contre 30% auparavant.

* VIVENDI VIV.PA doit publier ses résultats trimestriels ce jeudi.

* FORVIA FRVIA.PA a annoncé mercredi la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions approuvé le 4 juin 2026.

* DERICHEBOURG DBG.PA a annoncé mercredi renforcer sa coopération avec Vicat via la coentreprise Valèreco.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44P1DT

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

DERICHEBOURG
9,110 EUR Euronext Paris -1,09%
FORVIA (EX FAURECIA)
8,930 EUR Euronext Paris +0,20%
SOITEC
112,000 EUR Euronext Paris +1,31%
VIVENDI
1,587 EUR Euronext Paris -0,13%
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