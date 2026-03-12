Macron recevra Zelensky à Paris vendredi

Le président français Macron rencontre le président ukrainien Zelenskiy au palais de l'Élysée à Paris
Emmanuel Macron recevra vendredi à l'Elysée le président ukrainien Volodimir Zelensky, a dit jeudi une source présidentielle française.
"Les deux dirigeants échangeront sur la situation en cours, sur le soutien de la France et des partenaires européens pour aider l'Ukraine à se défendre, et sur les moyens visant à renforcer la pression sur la Russie, notamment par la lutte contre sa flotte fantôme", a indiqué la source.
"Ils échangeront également sur les conditions d'une paix juste durable et feront le point, à ce titre, sur les engagements pris dans le cadre de la Coalition des volontaires sur les garanties de sécurité."
(Rédigé par Camille Raynaud)
