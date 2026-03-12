Macron recevra Zelensky à Paris vendredi

Le président français Macron rencontre le président ukrainien Zelenskiy au palais de l'Élysée à Paris

‌Emmanuel Macron recevra vendredi à ​l'Elysée le président ukrainien Volodimir Zelensky, a dit ​jeudi une source présidentielle française.

"Les deux ​dirigeants échangeront ⁠sur la situation en ‌cours, sur le soutien de la France et ​des ‌partenaires européens pour aider ⁠l'Ukraine à se défendre, et sur les moyens ⁠visant à ‌renforcer la pression sur ⁠la Russie, notamment ‌par la lutte ⁠contre sa flotte fantôme", a ⁠indiqué ‌la source.

"Ils échangeront également sur ​les ‌conditions d'une paix juste durable et feront ​le point, à ce titre, sur ⁠les engagements pris dans le cadre de la Coalition des volontaires sur les garanties de sécurité."

(Rédigé par ​Camille Raynaud)