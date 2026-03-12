 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron recevra Zelensky à Paris vendredi
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 07:28

Le président français Macron rencontre le président ukrainien Zelenskiy au palais de l'Élysée à Paris

Le président français Macron rencontre le président ukrainien Zelenskiy au palais de l'Élysée à Paris

‌Emmanuel Macron recevra vendredi à ​l'Elysée le président ukrainien Volodimir Zelensky, a dit ​jeudi une source présidentielle française.

"Les deux ​dirigeants échangeront ⁠sur la situation en ‌cours, sur le soutien de la France et ​des ‌partenaires européens pour aider ⁠l'Ukraine à se défendre, et sur les moyens ⁠visant à ‌renforcer la pression sur ⁠la Russie, notamment ‌par la lutte ⁠contre sa flotte fantôme", a ⁠indiqué ‌la source.

"Ils échangeront également sur ​les ‌conditions d'une paix juste durable et feront ​le point, à ce titre, sur ⁠les engagements pris dans le cadre de la Coalition des volontaires sur les garanties de sécurité."

(Rédigé par ​Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 08:10

    Ce type a proféré des menaces de mort envers Orban, il ne mérite pas le titre de chef d'état, ou bien alors de chef d'état mafieux.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dégâts suite aux frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth
    Dégâts suite aux frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 12.03.2026 08:05 

    Un incendie fait rage sur le site d'une frappe israélienne menée pendant la nuit dans la banlieue sud de Beyrouth, tandis que d'autres rues sont jonchées de décombres.

  • L'indice boursier allemand DAX est représenté par un logo à la bourse de Francfort
    Baisse en vue en Europe avec les tensions géopolitiques et les résultats
    information fournie par Reuters 12.03.2026 08:02 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi avec une avalanche de résultats de ‌sociétés qui incite à la prudence et un contexte international toujours tendu au 13e jour de guerre en Iran. D'après les premières indications ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino fait part d'un accord entre GPA et ses créanciers
    information fournie par Zonebourse 12.03.2026 08:02 

    Casino fait part de la conclusion par Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), société brésilienne dans laquelle il conserve une participation minoritaire, d'un accord avec ses principaux créanciers pour le dépôt d'un plan de redressement extrajudiciaire. Selon ... Lire la suite

  • EURAZEO : Baissier mais survendu
    EURAZEO : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 12.03.2026 07:51 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank