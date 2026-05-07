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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EMEIS EMEIS.PA a fait état mercredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,3% au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs.

* TRIGANO TRIA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en progression de 6,2% sur le premier semestre de l'année, à 1,78 milliard d'euros, le groupe citant les bons résultats de son activité camping-cars et caravanes.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mercredi que SNCF Réseau lui a confié la réalisation des ouvrages de la ligne Amiens–Laon, un marché qui porte sur trois années et demie et s'élève à plus de 70 millions d'euros.

* CAMPARI CPRI.MI - Le groupe italien de spiritueux a fait état mercredi de revenus organiques en hausse de 2,9% au titre du premier trimestre, ce qui est en dessous des attentes du marché.

* TELECOM ITALIA TLIT.MI a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires total avait progressé de 1,4% au premier trimestre pour atteindre 3,3 milliards d'euros. L'opérateur télécoms a en outre confirmé ses prévisions pour cette année.

* ENDESA ELE.MC - Le groupe énergétique espagnol a fait état mercredi d'une hausse de 24% de son bénéfice net au titre du premier trimestre, dépassant ainsi les attentes du marché.

* UBS UBSG.S - Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, a déclaré mercredi que la banque suisse devait diversifier ses activités aux Etats-Unis, tout en s'engageant à se préparer à tout scénario pouvant résulter d'un débat parlementaire sur des règles plus strictes en matière de capital.

* BOUYGUES BOUY.PA , ENGIE ENGIE.PA , AP MOELLER MAERSK

MAERSKb.CO , MEDIOBANCA MDBI.MI , SWISS RE SRENH.S , IHG

IHG.L et SHELL SHEL.L figurent parmi les entreprises à publier leurs résultats trimestriels ce jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41E1TZ

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
15 012,500 DKK LSE Intl -2,17%
BOUYGUES
53,000 EUR Euronext Paris +4,21%
CAMPARI
6,546 EUR MIL +3,09%
EIFFAGE
142,700 EUR Euronext Paris +3,71%
EMEIS
15,290 EUR Euronext Paris +1,87%
ENDESA
30,6100 EUR Sibe -0,75%
ENGIE
27,570 EUR Euronext Paris -0,58%
Gaz naturel
2,73 USD NYMEX -2,08%
INTERCONT HOTELS
145,500 USD LSE +2,43%
MEDIOBANCA
20,520 EUR MIL +2,14%
Pétrole Brent
101,74 USD Ice Europ -0,22%
Pétrole WTI
95,75 USD Ice Europ -0,52%
SHELL
3 210,750 GBX LSE -3,07%
SWISS RE
128,400 CHF Swiss EBS Stocks +2,93%
TELECOM ITALIA
0,664 EUR MIL +1,62%
TRIGANO
152,700 EUR Euronext Paris +3,81%
UBS GROUP
35,250 CHF Swiss EBS Stocks +2,00%
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