Des sénateurs américains appellent à la stabilité et à la coopération entre les États-Unis et la Chine

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Une délégation de sénateurs américains en visite à Pékin a appelé à la stabilité et à une coopération pacifique entre les deux plus grandes économies mondiales, une semaine avant la rencontre entre les dirigeants des deux pays.

« Je suis fermement convaincu que nous voulons apaiser les tensions, et non nous dissocier. Nous voulons la stabilité, nous voulons le respect mutuel », a déclaré le sénateur Steve Daines, qui dirige la délégation bipartisane, dans son discours d'ouverture lors d'une réunion avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Le président américain Donald Trump doit se rendre dans la capitale chinoise pour rencontrer le président Xi Jinping les 14 et 15 mai.

Le sénateur républicain a déclaré qu’il espérait que la rencontre entre les deux dirigeants déboucherait sur des commandes d’avions Boeing BA.N , tout en mettant en garde contre les problèmes commerciaux auxquels les deux pays sont confrontés.

« Cela fait environ neuf ans qu'aucun achat d'avions Boeing n'a été effectué ici », a-t-il déclaré, selon un rapport du pool de presse.