Chikirou absente sur BFMTV: les débats relèvent de la "liberté" des chaînes, rappelle l'Arcom

Le siège de l'Arcom, le 19 septembre 2025, à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'organisation des débats électoraux à la télévision "relève de la liberté éditoriale des chaînes", a souligné le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, après les protestations de LFI, dont la candidate à la mairie de Paris, Sophia Chikirou, n'est pas invitée sur BFMTV mercredi soir.

"L'Arcom a reçu de nombreuses saisines relatives à l'organisation de débats pendant la période électorale. Elle rappelle que l'organisation de ces débats relève de la liberté éditoriale des chaînes, à condition que l'équilibre des temps de parole soit respecté sur la période", a indiqué le régulateur dans une déclaration transmise à l'AFP.

Combinaison d'images réalisée le 15 mars 2026 des candidats à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire et Rachida Dati ( AFP / JOEL SAGET )

Egalement retransmis sur Le Figaro TV, le débat avant le second tour de l'élection à Paris opposera à 21H00 Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, et Rachida Dati, candidate LR et MoDem, "les deux candidats en mesure de remporter la mairie de Paris", a indiqué BFMTV mardi.

Ils sont arrivés aux deux premières places dimanche au premier tour. Arrivée en troisième position, Sophia Chikirou s'est également qualifiée pour le second tour et a maintenu sa liste.

La candidate LFI à la mairie de Paris Sophia Chikirou, le 17 mars 2026, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Son absence au débat a suscité l'indignation de LFI. Le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, a annoncé sur le réseau social X qu'il saisissait l'Arcom.

"Personne d'entre nous ne doit plus mettre les pieds chez de tels manipulateurs", a estimé le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, à propos de BFMTV.