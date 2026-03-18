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Chikirou absente sur BFMTV: les débats relèvent de la "liberté" des chaînes, rappelle l'Arcom
information fournie par AFP 18/03/2026 à 09:51

Le siège de l'Arcom, le 19 septembre 2025, à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le siège de l'Arcom, le 19 septembre 2025, à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'organisation des débats électoraux à la télévision "relève de la liberté éditoriale des chaînes", a souligné le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, après les protestations de LFI, dont la candidate à la mairie de Paris, Sophia Chikirou, n'est pas invitée sur BFMTV mercredi soir.

"L'Arcom a reçu de nombreuses saisines relatives à l'organisation de débats pendant la période électorale. Elle rappelle que l'organisation de ces débats relève de la liberté éditoriale des chaînes, à condition que l'équilibre des temps de parole soit respecté sur la période", a indiqué le régulateur dans une déclaration transmise à l'AFP.

Combinaison d'images réalisée le 15 mars 2026 des candidats à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire et Rachida Dati ( AFP / JOEL SAGET )

Combinaison d'images réalisée le 15 mars 2026 des candidats à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire et Rachida Dati ( AFP / JOEL SAGET )

Egalement retransmis sur Le Figaro TV, le débat avant le second tour de l'élection à Paris opposera à 21H00 Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, et Rachida Dati, candidate LR et MoDem, "les deux candidats en mesure de remporter la mairie de Paris", a indiqué BFMTV mardi.

Ils sont arrivés aux deux premières places dimanche au premier tour. Arrivée en troisième position, Sophia Chikirou s'est également qualifiée pour le second tour et a maintenu sa liste.

La candidate LFI à la mairie de Paris Sophia Chikirou, le 17 mars 2026, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

La candidate LFI à la mairie de Paris Sophia Chikirou, le 17 mars 2026, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Son absence au débat a suscité l'indignation de LFI. Le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, a annoncé sur le réseau social X qu'il saisissait l'Arcom.

"Personne d'entre nous ne doit plus mettre les pieds chez de tels manipulateurs", a estimé le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, à propos de BFMTV.

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1 commentaire

  • 10:15

    Animée par Mélenchon , LFI est cohérente avec sa stratégie "néo trotskiste" du chaos visant à détruire la social démocratie, les centristes et autres modérés sont considérés comme "fascistes" leur insulte préférée pour tout ce qui n'est pas "de gauche" Le PS étant le "social traitre" de service.

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