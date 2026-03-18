Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en territoire positif mercredi, profitant du recul des prix du pétrole et avant les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,69%, Francfort 0,58% et Milan 0,61%. Londres gagnait 0,10%.

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