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Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
information fournie par AFP 18/03/2026 à 09:10

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en territoire positif mercredi, profitant du recul des prix du pétrole et avant les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,69%, Francfort 0,58% et Milan 0,61%. Londres gagnait 0,10%.

Euronext CAC40

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