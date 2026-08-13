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par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à ‌l'ouverture, les chiffres conformes aux attentes de l'inflation américaine mercredi ayant tempéré les arguments en faveur d'une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale, ​stimulant l'appétit pour le risque, notamment les valeurs technologiques, qui ont bénéficié d'un regain d'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,35% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,28% pour le Dax à Francfort, de 0,25% pour le FTSE à ​Londres et de 0,39% pour le Stoxx 600.

Alors que les investisseurs cherchent à déterminer la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) ​aux États-Unis, mercredi, a laissé planer l'espoir d'un nouveau statu quo lors de ⁠sa réunion des 15-16 septembre.

La publication de la statistique des prix à la production (PPI) jeudi doit permettre d'affiner ces perspectives, alors que ‌le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a déjà manifesté son manque d'enthousiasme pour des indications prospectives.

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 40% d'une hausse des taux à la rentrée, contre 54% il y a une semaine, ​selon l'outil FedWatch du CME Group.

Avec les données de ‌l'inflation d'août attendues avant la prochaine réunion de politique monétaire le mois prochain et les contrats à terme ⁠sur le pétrole brut en légère hausse depuis juillet, "la Fed et les marchés voudront probablement évaluer les données jusqu'à juste avant (la réunion) de septembre", explique dans une note Den Miki, stratège chez SMBC Nikko Securities.

Les cours du pétrole ont pour leur part repris leur souffle après plusieurs séances à la ⁠hausse, malgré l'absence de progrès ‌dans les négociations Iran-USA visant à rouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation, l'attention se tournant vers les prévisions d'un ⁠affaiblissement de la demande mondiale cette année.

Une source iranienne de haut rang a déclaré mercredi qu’aucun progrès n’avait été enregistré dans les négociations visant à ‌relancer l’accord provisoire conclu en juin et à définir un calendrier pour sa mise en œuvre.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

Le ⁠S&P 500 et le Nasdaq ont fini en hausse mercredi grâce à la publication de chiffres de l'inflation ⁠américaine conformes aux attentes et à ‌une nouvelle phase d'engouement pour l'IA.

Le Standard & Poor's 500 a pris 20,30 points, soit 0,26% à 7.748,50 points, et le Nasdaq Composite, à forte composante ​technologique, a gagné 143,04 points, soit 0,54% à 26.588,488 points.

L'indice Dow Jones a ‌quant à lui cédé 0,04%, ou 21,58 points, à 53.770,27 points.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques sont dans le vert à l'approche de la clôture, les valeurs technologiques et des puces ayant ​affiché de bonnes performances dans le sillage de Wall Street, les perspectives et résultats de certains acteurs du secteur ayant soutenu le moral des investisseurs.

La Bourse de Tokyo a pris 1,6% en séance.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,48% et le CSI 300 ⁠des grandes capitalisations avance de 0,63%.

La Bourse de Hong Kong a grappillé 0,1% en séance.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,6 point de base à 4,6763% et le deux ans 1,5 point de base à 4,1842%.

CHANGES

Le dollar perd 0,04% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro s'échange à 1,1524 dollar.

PÉTROLE

Le Brent perd 0,2% à 88,80 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,37% à 82,96 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 PIB (1re estimation) T2 +0,4% +0,6%

- sur un an +1,1% +0,9%

GB 06h00 Production industrielle juin +0,1% -0,5%

- sur un an +0,2% +1,0%

EZ Production industrielle juin +0,0% -0,2%

- sur un an -0,8% -1,2%

USA 12h30 Inscriptions hebdo. au sem. au 8 202.000 199.000

chômage août

USA 12h30 Prix à ​la production (PPI) juillet +0,2% -0,3%

- sur un an +4,9% +5,5%

(Rédigé par Augustin Turpin)