BBVA: Le bénéfice net augmente de 4% au 4e trimestre avec l'Espagne et le Mexique

Illustration du logo de BBVA

La banque espagnole ‍BBVA a annoncé jeudi que son bénéfice net ‌au quatrième trimestre avait augmenté de ​4,1% par rapport à ⁠la même période en 2024, grâce à ⁠de ‍solides performances en ⁠Espagne et au Mexique.

La banque a enregistré ​un bénéfice net de 2,53 milliards d'euros pour ⁠la période ​d'octobre à décembre, contre 2,43 ​milliards ​d'euros pour la même ​période ⁠l'année dernière.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un bénéfice net ‌de 2,54 milliards d'euros.

(Rédigé par Jesús Aguado, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine ‌Hénault)