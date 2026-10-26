Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* EURAZEO EURA.PA a annoncé lundi la nomination de Christophe Bavière comme président unique du directoire du groupe d'investissement français, dans la perspective de l'échéance des mandats en cours, le 5 février 2027.

* BOLLORE BOLL.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 53% à périmètre et taux de change constants au troisième trimestre, à 937 millions d'euros, le groupe citant notamment la hausse des cours des produits pétroliers.

* GTT GTT.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 4,9% sur les neuf premiers mois de 2026, à 570,1 millions d'euros, tout en confirmant ses objectifs annuels malgré un contexte géopolitique jugé "incertain".

* VEOLIA VIE.PA - Jefferies a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à conserver.

* AIRBUS AIR.PA - Les dirigeants d'Airbus vont rencontrer leurs homologues de BAE SYSTEMS BAES.L afin d'étudier les modalités d'une éventuelle participation d'Airbus au "Global combat air program" (GCAP) développé par l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* HUGO BOSS BOSSn.DE va devenir une filiale de FRASERS FRAS.L , le distributeur britannique ayant porté vendredi sa participation dans le groupe allemand de prêt-à-porter à plus de 50%.

* UBS UBSG.S - L'Association suisse des employés de banque a averti dans une lettre adressée aux députés que jusqu'à 12.000 emplois pourraient être menacés chez UBS en Suisse si le durcissement des règles en matière de fonds propres poussait la banque à délocaliser ses activités.

* MONTE DEI PASCHI BMPS.MI - Norges Bank Investment Management, le gestionnaire du fonds souverain norvégien, a annoncé samedi qu'il voterait contre les offres d'acquisition proposées par Monte dei Paschi concernant BANCO BPM BAMI.MI et BANCA GENERALI BGN.MI . Les actionnaires de MPS se réuniront jeudi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)