 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 08:20

Ajouter Boursorama à vos sources

* EURAZEO EURA.PA a annoncé lundi la nomination de Christophe Bavière comme président unique du directoire du groupe d'investissement français, dans la perspective de l'échéance des mandats en cours, le 5 février 2027.

* BOLLORE BOLL.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 53% à périmètre et taux de change constants au troisième trimestre, à 937 millions d'euros, le groupe citant notamment la hausse des cours des produits pétroliers.

* GTT GTT.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 4,9% sur les neuf premiers mois de 2026, à 570,1 millions d'euros, tout en confirmant ses objectifs annuels malgré un contexte géopolitique jugé "incertain".

* VEOLIA VIE.PA - Jefferies a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à conserver.

* AIRBUS AIR.PA - Les dirigeants d'Airbus vont rencontrer leurs homologues de BAE SYSTEMS BAES.L afin d'étudier les modalités d'une éventuelle participation d'Airbus au "Global combat air program" (GCAP) développé par l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* HUGO BOSS BOSSn.DE va devenir une filiale de FRASERS FRAS.L , le distributeur britannique ayant porté vendredi sa participation dans le groupe allemand de prêt-à-porter à plus de 50%.

* UBS UBSG.S - L'Association suisse des employés de banque a averti dans une lettre adressée aux députés que jusqu'à 12.000 emplois pourraient être menacés chez UBS en Suisse si le durcissement des règles en matière de fonds propres poussait la banque à délocaliser ses activités.

* MONTE DEI PASCHI BMPS.MI - Norges Bank Investment Management, le gestionnaire du fonds souverain norvégien, a annoncé samedi qu'il voterait contre les offres d'acquisition proposées par Monte dei Paschi concernant BANCO BPM BAMI.MI et BANCA GENERALI BGN.MI . Les actionnaires de MPS se réuniront jeudi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
194,5000 EUR Euronext Paris +1,06%
BAE SYSTEMS
1 970,500 GBX LSE +1,99%
BANCA GENERALI
58,700 EUR MIL +3,07%
BANCA MPS
10,824 EUR MIL +1,63%
BANCO BPM
13,325 EUR MIL +1,83%
BOLLORE SE
3,7040 EUR Euronext Paris +0,82%
EURAZEO
48,0200 EUR Euronext Paris +2,61%
FRASERS GRP
117,425 GBX LSE -75,13%
GALP ENERGIA OR
20,800 EUR LSE Intl -9,01%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
176,8000 EUR Euronext Paris -13,76%
Gaz naturel
2,64 USD NYMEX -5,58%
HUGO BOSS
38,850 EUR XETRA +1,15%
Pétrole Brent
115,29 USD Ice Europ +2,10%
Pétrole WTI
101,25 USD Ice Europ -2,04%
UBS GROUP
38,590 CHF Swiss EBS Stocks +0,70%
VEOLIA
32,4300 EUR Euronext Paris +1,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 848,54 +0,84%
Pétrole Brent
115,2 +2,02%
NANOBIOTIX
27,86 +8,07%
GTT (GAZTRANSPORT...
176,9 -13,71%
TOTALENERGIES
82,9 -0,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank