Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le géant technologique américain Dell DELL.N a revu jeudi soir à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, indiquant que l'expansion des centres de données stimule la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

L'action du groupe américain bondit de près de 40% dans les échanges après la clôture et devrait stimuler vendredi le secteur technologique en Europe, dans le sillage de ses homologues asiatiques.

* DERICHEBOURG DBG.PA a fait état jeudi d'une hausse de 9,7% de son Ebitda courant au premier semestre, citant la reprise des volumes de ferrailles et l'amélioration des marges unitaires.

* BP BP.L - Albert Manifold, l'ancien président de BP, aurait rencontré le fonds activiste Elliott Management pendant son mandat sans en informer directement les autres membres du conseil d'administration, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

* DHL GROUP DHLn.DE - Le service postal américain a annoncé jeudi avoir conclu un accord pluriannuel avec DHL eCommerce, filiale du groupe allemand aux Etats-Unis pour assurer les services de livraison de colis en "dernier kilomètre" de la société dans le pays.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)