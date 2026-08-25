La chute d'Unitree après son introduction en Bourse fait craindre une bulle spéculative

Un modèle As2 d'Unitree. (crédit : Unitree)

La chute d'environ 45 % du cours de l'action Unitree, le fabricant de robots humanoïdes le plus connu de Chine, après avoir plus que quintuplé lors de son introduction à la Bourse de Shanghai, a suscité des inquiétudes quant au risque de bulle spéculative, aux pertes subies par les investisseurs particuliers et aux failles du système des introductions en bourse.

Les fluctuations brutales de la capitalisation d'Unitree – qui a grimpé à un moment donné jusqu'à 66 milliards de dollars et a ensuite chuté de 30 milliards de dollars – ont soulevé des interrogations quant à savoir si l'engouement pour l'IA et la robotique n'avait pas pris le pas sur les fondamentaux.

La vague de ventes qui a suivi l'introduction en bourse de la société , l'un des plus grands fabricants mondiaux de robots quadrupèdes et humanoïdes, a également suscité une remise en question du mécanisme d'introduction en bourse chinois, que certains analystes jugent source de distorsion des prix.

Les actions d'Unitree se sont stabilisées mardi après trois jours consécutifs de baisse qui ont porté leurs pertes à 45 % depuis leur entrée en bourse mercredi dernier.

Ce revirement brutal pourrait servir d'avertissement aux autres entreprises technologiques chinoises qui cherchent à tirer parti de la politique d'«autosuffisance» de Pékin et des opportunités offertes par les introductions en bourse. Il met également en évidence le défi auquel sont confrontées les autorités pour dynamiser les industries stratégiques sans provoquer de frénésie sur les marchés.

L'événement , qui marquait les débuts d'Unitree, devait donner le ton à une multitude de concurrents nationaux s'apprêtant à entrer en bourse.

“Les investisseurs se sont laissés emporter par le discours sur la révolution technologique”, a déclaré Dong Baozhen, président de la société de gestion d'actifs Lingtong Shengtai, basée à Pékin, tout en rappelant que “toutes les bulles sont vouées à éclater”.

Les débuts d'Unitree sont le signe d'une surévaluation du marché, plutôt que d'une prospérité du secteur technologique chinois, qui a pris de l'importance au cours de l'année écoulée dans le contexte d'une intense rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis.

Ces débuts retentissants ont eu lieu alors même que les bénéfices d'Unitree au premier semestre montraient des signes de ralentissement . Les robots de la société ont attiré l'attention en courant, en dansant et en pratiquant les arts martiaux, mais Unitree n'a rencontré que peu de succès dans des applications commerciales plus larges.

“Cette entrée en bourse n'a pas été motivée par des perspectives optimistes, mais par la volonté de certains de faire grimper le cours des actions afin de les revendre plus tard à des prix élevés”, a déclaré Abraham Zhang, président de la société de capital-risque China Europe Capital.

Unitree a annoncé que son bénéfice net ajusté avait chuté de 53 % pour s'établir à 40 millions de yuans (5,95 millions de dollars) au cours des trois premiers mois de 2026, selon son prospectus.

L'action Unitree, qui est en concurrence avec Tesla TSLA.O et Boston Dynamics (filiale du groupe Hyundai Motor), a clôturé en hausse de 460 % lors de son introduction en bourse. À titre de comparaison, le gain moyen enregistré le premier jour par les actions nouvellement cotées en Chine au cours des trois dernières années s'élevait à 226%.

FRÉNÉSIE DES DÉTAILLANTS

Les failles du système chinois d'introduction en bourse ont permis aux principaux actionnaires d'encaisser leurs gains et de faire fortune, tout en transférant les risques aux petits investisseurs qui s'engagent sur le marché secondaire, a déclaré le capital-risqueur Abraham Zhang.

La croyance générale dans le paternalisme réglementaire – qui désigne les mesures gouvernementales visant à protéger les petits investisseurs contre les préjudices financiers – et l'absence de vendeurs à découvert font que les introductions en bourse surévaluées ne rencontrent aucune opposition immédiate, ont déclaré des banquiers.

Les investisseurs ont été attirés par l'introduction en bourse d'Unitree en raison du soutien perçu de l'État, alors que la Chine rivalise avec les États-Unis pour la suprématie technologique, ont déclaré des analystes.

Son introduction accélérée sur le STAR Market de Shanghai, dédié aux technologies, a également été perçue comme un signe de soutien gouvernemental, ce marché étant réservé aux innovateurs de pointe dans les secteurs stratégiques nationaux chinois.

Les introductions en bourse d'entreprises telles qu'Unitree et le fabricant de puces mémoire DRAM CXMT ont été très prisées en Chine car “il n'y a pas beaucoup de bonnes entreprises sur le marché boursier chinois”, a déclaré Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatifs chez Trinity Synergy Investments.

Le titre CXMT a bondi de 466 % lors de son entrée en bourse à Shanghai le mois dernier. Toutefois, en raison de la surveillance stricte des régulateurs, seules 21 entreprises ont fait leur entrée en bourse à Shanghai au cours des sept premiers mois de l'année, contre 104 à Hong Kong.

Certains estiment que les investisseurs dans le secteur chinois de la robotique devraient faire preuve de patience et adopter une vision à long terme.

“De nombreux fabricants de robots consacrent des sommes importantes à la recherche, mais les commandes commerciales ne sont pas encore en vue”, a déclaré Gao Xingkun, gestionnaire de fonds chez China Southern Asset Management Co.

“Il n'est pas juste de ne considérer que le bénéfice”, a-t-il déclaré lors d'une présentation en ligne, établissant un parallèle avec les de développement des débuts de l'industrie chinoise des véhicules électriques, aujourd'hui en plein essor.

LES PETITS INVESTISSEURS ONT ÉTÉ BRÛLÉS

Les places boursières chinoises ne se contentent pas d'examiner les candidats à l'introduction en bourse, elles fournissent également des recommandations sur la fixation du prix de l'introduction, limitant ainsi la marge de manœuvre des banquiers pour répondre à une demande effrénée.

Dong Baozhen a déclaré que l'écart stupéfiant entre le prix de l'introduction en bourse et la performance lors de la première cotation signifie que “l'un des deux doit être erroné”, et il estime que c'est cette dernière qui a été mal évaluée. “La performance lors de la première cotation est le baromètre de l'humeur du marché, et une humeur exubérante engendre des bulles.”

Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatifs, a expliqué que les stratagèmes de “pump and dump” (gonflement artificiel du cours suivi d'une vente massive) lors des nouvelles introductions en bourse en Chine sont possibles en raison des restrictions imposées aux ventes à découvert.

“Une action introduite en bourse à 10 yuans peut s'ouvrir à 100 yuans, avant de chuter pendant des années. C'est de l'escroquerie”, a-t-il déclaré.

Un investisseur particulier ayant perdu de l'argent sur Unitree a déclaré dans un billet de blog qu'il soutenait l'innovation chinoise, mais que “la concentration rapide des richesses ne peut se faire au détriment des investisseurs particuliers”.

Ceux qui ont remporté les actions de l'introduction en bourse “s'en sont sortis avec le sourire”, laissant de nombreux petits investisseurs en larmes, a déclaré Abraham Zhang, le capital-risqueur.

“Le drame financier observé lors de l'introduction en bourse d'Unitree n'est pas le premier en Chine, et ce ne sera pas le dernier.”

(1 dollar = 6,7220 yuans chinois)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))