Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ACCOR ACCP.PA - L'opérateur des chaînes Ibis et Novotel a relevé jeudi son objectif annuel de croissance de l'excédent brut d'exploitation (EBE) et annoncé une nouvelle tranche de rachat d'actions, après des mesures d'économies additionnelles visant à compenser en partie l'impact négatif de la variation des taux de change.

* TIKEHAU CAPITAL TKOO.PA a annoncé jeudi anticiper un niveau de collecte record sur l'ensemble de l'année 2025, avec une collecte nette atteignant au moins 7,2 milliards d'euros "dans un environnement macroéconomique et géopolitique en constante évolution".

* VALEO VLOF.PA - L'équipementier automobile a publié jeudi un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025.

* GROUPE ADP ADP.PA - L'opérateur des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-De-Gaulle a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% aux neuf premiers mois de 2025, à 5,04 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs annuels.

* SEB SEBF.PA - Le spécialiste du petit équipement domestique a annoncé jeudi de ventes en recul de 1,2% à taux de change et périmètre constants au troisième trimestre, à 1,92 milliard d'euros, ainsi que le "lancement d'un plan de retour a une croissance rentable" incluant environ 200 millions d'euros d'économies récurrentes à horizon 2027.

* VINCI SGEF.PA - Le groupe français de construction et de concessions a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% au troisième trimestre, à 19,4 milliards d'euros, le groupe citant "une bonne dynamique d’ensemble" de ses différentes activités.

* NEXITY NEXI.PA - Le groupe immobilier a fait état jeudi d'une baisse de 20% de son chiffre d'affaires sur les neufs premiers mois de l'année, à 1,93 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs pour 2025.

* CARMILA CARM.PA - Le groupe immobilier a fait état jeudi d'une hausse de 3,2% à périmètre constant de ses loyers nets pour les neuf premiers mois de l'année, tout en confirmant ses objectifs et en lançant un nouveau programme de rachat d’actions de 10 millions d’euros.

* MERSEN CBLP.PA - Le fabricant de matériaux avancés et de spécialités électriques a abaissé jeudi ses perspectives pour 2025, citant notamment du faible niveau des ventes attendues pour le marché du solaire, et dit prévoir une croissance organique négative des ventes comprise en -5% et -3%, contre -5% à 0% précédemment.

* BOLLORE BOLL.PA a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes.

* ALTEN LTEN.PA - Le groupe d'ingénierie a fait état jeudi d'une baisse de son chiffre d'affaires de 1,3% au troisième trimestre, à 3,08 milliards d’euros, et confirmé ses objectifs annuels dans un environnement macroéconomique incertain.

* SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe italien de luxe a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% à taux de change constants au troisième trimestre, la croissance en Amérique du Nord ayant compensé le ralentissement en Asie.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (URW) URW.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires sur neuf mois en baisse de 5,3%, citant des cessions, les taux de change et des effets de saisonnalité, tout en relevant son objectif annuel de résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA).

URW a par ailleurs annoncé jeudi la nomination de Vincent Rouget en tant que président du directoire du groupe à compter du 1er janvier 2026.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)