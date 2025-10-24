Les Bourses européennes ouvrent orientées à la hausse

Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet historique mardi 21 octobre ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ouvrent orientées à la hausse vendredi, portées par l'espoir de voir les relations sino-américaines se détendre, à l'issue de la rencontre annoncée la semaine prochaine entre le président des Etats-Unis Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris progressait de 0,19%, Francfort grappillait 0,11%, tandis que Londres restait stable (0,09%).

Euronext CAC40