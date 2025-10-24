 Aller au contenu principal
CAC 40
8 189,86
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes ouvrent orientées à la hausse
information fournie par AFP 24/10/2025 à 09:19

Le CAC 40 a atteint un nouveau sommet historique mardi 21 octobre ( AFP / Ludovic MARIN )



Les Bourses européennes ouvrent orientées à la hausse vendredi, portées par l'espoir de voir les relations sino-américaines se détendre, à l'issue de la rencontre annoncée la semaine prochaine entre le président des Etats-Unis Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris progressait de 0,19%, Francfort grappillait 0,11%, tandis que Londres restait stable (0,09%).

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

