Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 07:49

* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé jeudi un plan de départs volontaires dans sa filiale de gestion d'actifs, qui concerne environ 1.200 postes dans le monde, soit environ 20% des effectifs, rapporte le quotidien Les Echos.

* ARGAN ARGAN.PA a dévoilé jeudi ses objectifs pour 2026, comprenant un ralentissement de la croissance de ses revenus locatifs, tandis que ces derniers ont dépassé l'objectif fixé en 2025.

* ERICSSON a fait état vendredi d'une hausse organique de 4% de ses ventes au quatrième trimestre et annoncé un plan de rachat d'actions.

* SHELL SHEL.L - Le président nigérian Bola Tinubu a approuvé des mesures incitatives ciblées et liées à l'investissement pour le projet pétrolier en eaux profondes Bonga South West de la major pétrolière britannique, à la suite d'une réunion avec le directeur général de la société, a indiqué le bureau du président nigérian.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, Édité par Blandine Hénault)

