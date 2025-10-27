 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 512,32
+2,46%
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 06:54

* TOTALENERGIES TTEF.PA a déclaré samedi avoir levé l'état de force majeure sur son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique et en avoir informé la présidence mozambicaine vendredi.

* PORSCHE P911_p.DE a annoncé vendredi une perte d'exploitation trimestrielle de 967 millions d'euros, plus importante que prévu, alors que le constructeur allemand de voitures de sport est confronté à un changement de stratégie en matière de véhicules électriques et lutte pour freiner la chute des ventes en Chine, son principal marché.

* HSBC HSBA.L a déclaré lundi qu'il allait comptabiliser une provision de 1,1 milliard de dollars dans ses résultats du troisième trimestre après avoir perdu une partie de son appel dans un procès au Luxembourg lié à la fraude pyramidale orchestrée par le financier américain Bernard Madoff.

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,99%
HSBC HLDG
1 004,100 GBX LSE +1,14%
PORSCHE AG
47,160 EUR XETRA +3,65%
Pétrole Brent
66,22 USD Ice Europ +0,81%
Pétrole WTI
61,78 USD Ice Europ +0,70%
TOTALENERGIES
53,910 EUR Euronext Paris -0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

