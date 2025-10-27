Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* TOTALENERGIES TTEF.PA a déclaré samedi avoir levé l'état de force majeure sur son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique et en avoir informé la présidence mozambicaine vendredi.

* PORSCHE P911_p.DE a annoncé vendredi une perte d'exploitation trimestrielle de 967 millions d'euros, plus importante que prévu, alors que le constructeur allemand de voitures de sport est confronté à un changement de stratégie en matière de véhicules électriques et lutte pour freiner la chute des ventes en Chine, son principal marché.

* HSBC HSBA.L a déclaré lundi qu'il allait comptabiliser une provision de 1,1 milliard de dollars dans ses résultats du troisième trimestre après avoir perdu une partie de son appel dans un procès au Luxembourg lié à la fraude pyramidale orchestrée par le financier américain Bernard Madoff.

(Rédigé par Diana Mandia)