Air Liquide acquiert NovaAir en Inde
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 09:12
Fondée en 2019, NovaAir fournit des gaz industriels en vrac, des gaz spéciaux essentiels, ainsi que des services sur site et un accompagnement dans les projets d'ingénierie, de fourniture et de construction (EPC) de toutes tailles.
Il sert des clients dans des secteurs variés tels que l'acier, l'automobile, la fabrication, l'électronique, le photovoltaïque et la santé. Sa présence dans l'est et le sud de l'Inde vient compléter celle d'Air Liquide dans le nord et l'ouest du pays.
'Cette acquisition renforcera notre capacité à accompagner nos clients, allant des PME aux grands acteurs industriels, sur une zone géographique plus vaste', souligne ainsi Emilie Mouren-Renouard, membre du comité exécutif d'Air Liquide.
Valeurs associées
|172,0600 EUR
|Euronext Paris
|-0,26%
A lire aussi
-
Instabilité politique, dette... : pas de risque de faillite pour la France, mais "d'étouffement progressif", estime François Villeroy de Galhau
Le patron de la Banque de France s'est notamment inquiété du poids de la dette et du renchérissement de l'emprunt pour les particuliers et les entreprises. Épargné vendredi par l'agence de notation Moody's, la France est confrontée à un risque "d'étouffement progressif" ... Lire la suite
-
France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération. "Cette méthode brutale et unilatérale témoigne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer