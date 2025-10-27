L'Europe ouvre dans le vert, le commerce en ligne de mire

Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

Les principales Bourses européennes sont en hausse lundi en début de séance, à l'exception de Paris, l'espoir d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis favorisant le risque, tandis que les investisseurs se préparent à une nouvelle semaine chargée en matière de résultats d'entreprises et de politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,11 %, mais s'est rapidement retourné à la baisse pour perdre 0,13% à 8.214,75 points vers 08h15 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,18% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,27%, le FTSEurofirst 300 prend 0,07% et le Stoxx 600 gagne 0,06%.

La perspective d'un accord commercial, ou au moins d'une prolongation de la trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine, a stimulé lundi l'appétit pour le risque sur les marchés asiatiques et s'étend à l'Europe, alors que le président américain, qui poursuit sa tournée en Asie, a envoyé des signaux optimistes ces dernières heures.

Donald Trump s'est dit dimanche confiant dans la conclusion d'un accord avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il devrait rencontrer jeudi en Corée du Sud, un message qu'il a répété lundi à bord d'Air Force One lors de son voyage vers le Japon depuis la Malaisie.

Un accord pourrait suspendre la hausse des droits de douane américains contre la Chine, ainsi que le durcissement des contrôles chinois sur les exportations de terres rares, ce qui contribuerait à apaiser les inquiétudes des investisseurs, préoccupés par la récente escalade des tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales.

En plus du dossier commercial, la semaine sera également marquée par les réunions des banques centrales aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et dans la zone euro, ainsi que par la publication de résultats trimestriels des entreprises, y compris plusieurs des "Sept Magnifiques" aux Etats-Unis.

En France, les investisseurs suivront de près les débats sur le budget 2026 à l'Assemblée nationale, alors que le Parti socialiste a de nouveau menacé de censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu.

Aux valeurs, Exosens hésite à l'ouverture et cède 1,26% après avoir gagné plus de 3% dans les premiers échanges. Le groupe a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 23,2% sur les neuf premiers mois de l'année, citant une "dynamique favorable des marchés finaux de la défense".

Schneider Electric, aidé par un relèvement de recommandation de la part de Morgan Stanley, avance de 1,9%.

Ailleurs en Europe, HSBC perd 0,96%, la banque britannique ayant annoncé lundi qu'elle allait comptabiliser une provision de 1,1 milliard de dollars dans ses résultats du troisième trimestre après avoir perdu une partie de son appel dans un procès au Luxembourg lié à la fraude pyramidale orchestrée par le financier américain Bernard Madoff.

(Rédigé par Diana Mandiá)