Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 3% au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs annuels.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mardi qu'il fournirait à NJ TRANSIT 200 voitures à deux niveaux supplémentaires et 12 locomotives pour moderniser sa flotte dans l'Etat américain du New Jersey.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3US0XA

(Rédigé par Diana Mandia)