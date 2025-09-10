*
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 3% au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs annuels.
* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mardi qu'il fournirait à NJ TRANSIT 200 voitures à deux niveaux supplémentaires et 12 locomotives pour moderniser sa flotte dans l'Etat américain du New Jersey.
(Rédigé par Diana Mandia)
