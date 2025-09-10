 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 757,40
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 3% au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs annuels.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mardi qu'il fournirait à NJ TRANSIT 200 voitures à deux niveaux supplémentaires et 12 locomotives pour moderniser sa flotte dans l'Etat américain du New Jersey.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3US0XA

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

ALSTOM
19,720 EUR Euronext Paris -2,90%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,99 USD Ice Europ +0,69%
Pétrole WTI
63,21 USD Ice Europ +0,68%
RUBIS
29,140 EUR Euronext Paris +2,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 09/09/2025
    Top 5 IA du 09/09/2025
    information fournie par Libertify 10.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Interparfums , Kering , Thales , TotalEnergies , United Health. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres ... Lire la suite

  • L'ex-secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, le 21 septembre 2024 à l'Elysée, à Paris ( POOL / Dimitar DILKOFF )
    Affaire Kohler: la Cour de cassation tranche la question centrale de la prescription
    information fournie par AFP 10.09.2025 04:14 

    Une grande partie des faits reprochés à l'ex-bras droit d'Emmanuel Macron sont-ils prescrits ? La Cour de cassation rend mercredi une décision capitale dans l'affaire Alexis Kohler, mis en examen pour prise illégale d'intérêts, soupçonné d'avoir dissimulé ses liens ... Lire la suite

  • Graffiti sur un mur de Bordeaux avant le mouvement "Bloquons tout", le 9 septembre 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    "Bloquons tout": une journée pour jauger la colère sociale en France
    information fournie par AFP 10.09.2025 04:11 

    La France se prépare mercredi à une journée agitée dans le sillage de l'appel à "Bloquons tout" né sur les réseaux sociaux et qui devrait permettre de jauger la colère sociale, dans un pays en pleine crise politique. Blocages d'infrastructures de transports, de ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 17 juin 2025 à l'aéroport du Bourget ( AFP / Bertrand GUAY )
    Sébastien Lecornu prend ses marques à Matignon un jour de mobilisation
    information fournie par AFP 10.09.2025 04:02 

    Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, accueilli sévèrement par les oppositions, prend ses marques mercredi à Matignon le jour même d'une mobilisation pour "bloquer" le pays, avec pour mission de consulter les forces politiques avant de former un gouvernement. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank