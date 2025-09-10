Essaims de drones et "frappes saturantes" : les européens Helsing et Systematic s'allient pour "adopter les leçons tirés de l'Ukraine"

Les deux groupes spécialisés dans les technologies de défense font valoir l'importance de systèmes connectés et intégrés, permettant aux armées d'opérer simultanément des drones en grand nombre.

"Un formidable levier de découragement stratégique". Trois et demi après le début de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine, le retour d'expérience du champ de bataille a révélé un nouveau pilier du combat moderne : les frappes de drones en grand nombre. Face à ce constat dressé sur le terrain, les sociétés européennes de technologies de défense Helsing et Systematic ont annoncé mercredi 10 septembre un partenariat pour développer la coordination d'essaims de drones capables de mener des frappes saturantes.

Le partenariat consiste à connecter les drones de Helsing – comme le HX-2 déjà utilisé en Ukraine – au logiciel de commandement SitaWare, déjà adopté par plus de 50 pays. Helsing fournira les drones et leurs capteurs, tandis que Systematic apportera le système de gestion des opérations. "Ce partenariat est la réponse stratégique à l'équation la plus complexe de la guerre moderne: concilier la haute intensité avec des ressources humaines limitées", a déclaré Oscar Friedel, directeur des programmes d’Helsing France.

Une intégration tactique aux effets multiples

Grâce à ce système, un nombre d'opérateurs restreint pourront "mener des frappes saturantes à grande échelle et haute précision sur des cibles détectées en temps réel", a-t-il ajouté. Intégrée aux chaînes de commandement, "l'autonomie contrôlée des drones de reconnaissance et de frappe sera un formidable levier de découragement stratégique" , a-t-il souligné. Cette solution "permettra aux forces armées de renforcer leurs capacités dans ce domaine et d'adopter les leçons tirées de l'Ukraine", soulignent les deux groupes dans un communiqué.

L'intégration des deux systèmes permettra aux armées de piloter plus vite un grand nombre de drones, de partager instantanément les informations qu’ils collectent, et d’automatiser des tâches clés: identifier des cibles, planifier des frappes, gérer l’espace aérien pour éviter les collisions, ou encore générer des cartes et images des forces ennemies.

"Ce qui permet de gagner des guerres, ce ne sont pas les systèmes individuels, mais la capacité à les connecter et à les adapter au rythme du champ de bataille. Ensemble, nous y parviendrons pour la défense de l’Europe", a souligné Gundbert Scherf, cofondateur et co-PDG de Helsing, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) embarquée pour les systèmes de défense, cité dans le communiqué. A l'ère de l'IA "des partenariats comme celui-ci aident nos utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs systèmes", a souligné Michael Holm, président et fondateur de Systematic.