Inditex (Zara): le ralentissement de la croissance se confirme au premier semestre

Le géant espagnol Inditex, propriétaire notamment de la marque Zara, a annoncé mercredi avoir dégagé un bénéfice net de 2,79 milliards d'euros au premier semestre (+0,8%), pour un chiffre d'affaires de 18,36 milliards (+1,62%), deux données légèrement inférieures aux attentes des analystes.

"Nous avons de nouveau réalisé une solide performance au cours de ce premier semestre 2025, avec des ventes satisfaisantes dans un environnement de marché complexe et en maintenant des niveaux élevés de rentabilité", s'est toutefois félicité le directeur général Óscar García Maceiras, cité dans un communiqué.

Les analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset tablaient sur des indicateurs légèrement plus élevés, avec un chiffre d'affaires attendu à 18,53 milliards d'euros et un bénéfice à 2,82 milliards.

Ces chiffres confirment la tendance au ralentissement de la croissance du groupe basé en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, déjà observée au premier trimestre de l'exercice 2025.

Les six principales marques du groupe, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho ont cependant toutes vu croître leurs ventes au premier semestre, à l'exception de Massimo Dutti.

Après la publication de ses résultats au premier trimestre, le groupe avait été sanctionné en Bourse: la progession des ventes (+1,5% au premier trimestre) n'avait alors jamais été aussi faible depuis 2018, à l'exception de l'année 2020 affectée par le Covid-19. La hausse du bénéfice (+0,8%), elle, n'avait pas été inférieure à 1% depuis 10 ans, là encore à l'exception des années impactées par la pandémie.

"L'optimisation des magasins est en cours, et nous pensons que cela entraînera des gains supplémentaires en matière de productivité des magasins", insiste mercredi notamment le groupe dans la présentation de ses résultats: "En investissant constamment dans nos magasins, notre canal en ligne mondial et nos plateformes logistiques centralisées, tout en mettant l'accent sur la durabilité, nous continuerons à générer une croissance durable à long terme".