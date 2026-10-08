USA/MIDTERMS-Trump au Texas, bastion républicain où le scrutin s'annonce serré

par Nandita Bose

Le président américain Donald Trump s'est rendu mercredi au Texas pour la troisième fois en un mois afin de faire campagne en faveur des républicains, qui se retrouvent engagés dans des scrutins de mi-mandat plus serrés que prévu.

Devant une salle comble à San Antonio, Donald Trump a affiché son soutien au candidat républicain au Sénat Ken Paxton, qui est au coude à coude avec le démocrate James Talarico.

Une défaite le 3 novembre compliquerait la tâche du parti pour conserver sa faible majorité au Sénat et marquerait un revers majeur dans ce bastion républicain.

Donald Trump a salué la loyauté de Ken Paxton, à qui il avait apporté son soutien lors des primaires du parti dans l'Etat après avoir reproché au sénateur républicain sortant, John Cornyn, de ne pas l'avoir soutenu dans les moments difficiles.

"Il a été à nos côtés tout du long", a dit le locataire de la Maison blanche au sujet de Ken Paxton. "C'est un homme fantastique et il a fait un travail formidable."

Ses partisans, dont certains agitaient des chapeaux de cow-boy, ont acclamé Donald Trump et crié "USA", couvrant les voix de plusieurs manifestants qui ont interrompu l’événement.

Donald Trump a déclaré que les manifestants devaient "ficher le camp d'ici".

Les déplacements répétés de Donald Trump au Texas s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus large menée dans les Etats à tendance républicaine où les scrutins pour les élections de mi-mandat s'annoncent serrés.

Donald Trump s'est déjà rendu au Texas, en Oklahoma, en Alabama, en Ohio et au Nebraska, tandis que le vice-président J.D. Vance a fait campagne en Alaska.

Les candidats républicains sont en difficulté dans plusieurs Etats, alors que les électeurs se concentrent sur les questions de la hausse des coûts de la vie et de la guerre en l'Iran.

Un nouveau sondage Reuters/Ipsos souligne l'ampleur du défi auquel sont confrontés les républicains : la cote de popularité de Donald Trump reste bloquée à un plus bas historique de 32%, tandis que les électeurs inscrits préfèrent les démocrates aux républicains (44% contre 37%) à l'approche du scrutin.

VOIR AUSSI: LE POINT sur les élections de mi-mandat du 3 novembre aux Etats-Unis (Full Story)

(Avec Nolan McCaskill, Bo Erickson et Steve Holland à Washington; version française Camille Raynaud)