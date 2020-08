Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA vont de nouveau demander la peine de mort pour l'auteur de l'attentat de Boston Reuters • 21/08/2020 à 02:18









BOSTON, 21 août (Reuters) - L'Attorney General, William Barr, a déclaré jeudi que le département américain de la Justice allait demander à une cour d'appel de revoir sa décision d'annuler la condamnation à mort de Djokhar Tsarnaev, l'un des auteurs de l'attaque à la bombe contre le marathon de Boston en avril 2013. S'exprimant dans un entretien à l'agence Associated Press, le ministre fédéral de la Justice a déclaré que son département était prêt à porter l'affaire devant la Cour suprême des Etats-Unis. "Nous ferons tout ce qui est nécessaire", a dit Barr, selon les propos rapportés par AP. "Nous irons jusque devant la Cour suprême et nous continuerons à chercher la peine de mort". Le président américain Donald Trump avait déclaré au début du mois que le gouvernement fédéral devait à nouveau réclamer la peine de mort pour Tsarnaev, qui est âgé de 27 ans. (Nate Raymond; version française Jean Terzian)

