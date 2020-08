Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA renforcent les contrôles sanitaires à la frontière avec le Mexique Reuters • 22/08/2020 à 02:32









WASHINGTON, 22 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont fermé vendredi des voies automobiles pour certains points d'entrée à la frontière avec le Mexique et vont mener plus de contrôles secondaires pour limiter les voyages non-essentiels et empêcher la propagation du coronavirus, a déclaré un représentant des douanes américaines (CBP). Les voyages non-essentiels avec le Mexique sont restreints depuis mars, mais les citoyens américains et les résidents permanents aux Etats-Unis peuvent toujours franchir la frontière. Les nouvelles mesures sont en premier lieu destinées à ces voyageurs, a précisé le représentant. Donald Trump, qui ambitionne d'être réélu en novembre à la présidence américaine, a imposé une série de restrictions pour limiter l'immigration pendant la crise sanitaire du coronavirus, dont une règlementation d'urgence autorisant les autorités américaines à déporter rapidement les migrants illégaux arrêtés à la frontière. (Julio-Cesar Chavez et Ted Hesson; version française Jean Terzian)

