Les USA ont frappé des pétroliers liés aux Gardiens iraniens-représentant US

L'armée américaine a procédé mardi à des frappes contre de "multiples" pétroliers iraniens liés aux Gardiens de la Révolution islamique en réponse à des tentatives d'attaques aux missiles contre un bâtiment de guerre des Etats-Unis, a déclaré un représentant américain.

Un peu plus tôt, l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté qu'un pétrolier iranien a été visé par une attaque américaine au missile à proximité de l'île de Kharg.

D'après la télévision publique iranienne, un second pétrolier a également été attaqué, près de Jask, dans le Golfe d'Oman.

Les Gardiens iraniens de la révolution ont promis de répondre aux attaques des Etats-Unis en ciblant des navires amarrés dans des ports du Koweït et du Bahreïn qui abritent des troupes américaines. Ils ont conseillé aux équipages d'évacuer, selon un communiqué relayé par la presse officielle iranienne.

(Idrees Ali à Washington, avec le bureau de Dubaï; version française Jean Terzian)