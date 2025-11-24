Les USA exigent de l'UE des règles numériques "équilibrées" avant de réduire les droits de douane sur l'acier

par Philip Blenkinsop

Les États-Unis ont exigé lundi que l'Union européenne révise sa réglementation du secteur technologique en échange d'une réduction des droits de douane américains sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance des Vingt-Sept.

Les ministres de l'UE avaient prévu de profiter de leur rencontre avec les hauts responsables américains pour faire pression en faveur de la mise en œuvre de l'accord commercial conclu entre les deux parties en juillet, avec une réduction des droits de douane américains sur l'acier européen et leur suppression sur les produits européens tels que le vin et les spiritueux.

Toutefois, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, qui effectue sa première visite à Bruxelles depuis sa prise de fonctions, a déclaré que l'UE devait d'abord repenser les règles applicables au secteur numérique afin de les rendre plus équilibrées.

"S'ils parviennent à une approche équilibrée, et je pense qu'ils y parviendront, nous traiterons avec eux les questions relatives à l'acier et à l'aluminium", a déclaré Howard Lutnick à la presse à l'issue d'une réunion de 90 minutes avec le représentant américain au Commerce Jamieson Greer et les ministres de l'Union européenne à Bruxelles.

AUCUNE AVANCÉE ATTENDUE DANS L'IMMÉDIAT

Avant cette réunion, le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à des avancées immédiates avec ses homologues américains mais qu'il estimait que les conditions étaient réunies pour discuter d'une solution pour l'acier.

Dans le cadre de l'accord conclu fin juillet, les États-Unis ont fixé des droits de douane de 15% sur la plupart des produits européens, tandis que l'Union européenne a accepté de supprimer un grand nombre de ses droits de douane sur les importations américaines.

Cette suppression pourrait n'intervenir qu'en mars ou en avril, car elle nécessite l'approbation du Parlement européen et des gouvernements de l'UE. Selon des diplomates européens, cette procédure a exaspéré Washington.

Tout en insistant sur le fait que le processus est en bonne voie, les Vingt-Sept ont signalé les points convenus sur lesquels ils souhaitent voir des progrès, notamment sur l'acier et l'aluminium.

Les États-Unis imposent des droits de douane de 50% sur ces métaux et, depuis la mi-août, les appliquent au contenu métallique de 407 produits "dérivés", tels que les motocyclettes et les réfrigérateurs. D'autres produits dérivés pourraient être ajoutés le mois prochain.

Selon des diplomates européens, ces mesures, ainsi que la perspective de nouveaux droits de douane sur les camions, les minéraux essentiels, les avions et les éoliennes, menacent de vider l'accord de juillet de sa substance.

L'Union européenne souhaite également élargir la gamme de ses produits soumis à des droits de douane peu élevés d'avant le second mandat de Donald Trump. Les vins et spiritueux, les olives, les pâtes, les appareils médicaux et les biotechnologies figurent sur la liste de souhaits.

L'UE est également prête à discuter des domaines de coopération réglementaire possibles, tels que les voitures, les achats d'énergie américaine et les efforts conjoints en matière de sécurité économique, en particulier en réponse aux contrôles des exportations chinoises.

(Rédigé par Philip Blenkinsop, avec Inti Landauro et Charlotte Van Campenhout, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)