Les USA devraient exempter huile de palme, cacao et caoutchouc de droits de douane, selon le ministre

Des personnes circulent en moto en passant devant des camions chargés de régimes de fruits frais de palmier à huile

Les États-Unis ont accepté, en principe, d’exempter les exportations indonésiennes de cacao, d’huile de palme et de caoutchouc des droits de douane de 19% imposés depuis le 7 août par le président Donald Trump, a déclaré mardi le principal négociateur indonésien en la matière.

Cette exemption prendra effet une fois qu’un accord final sera conclu entre les deux parties, mais aucun calendrier n’a été fixé, les États-Unis étant occupés par des négociations tarifaires avec d’autres pays, a déclaré Airlangga Hartarto, également ministre en chef de l’Économie, dans une interview accordée à Reuters.

Durant les discussions sur les droits de douane, ils ont également abordé la possibilité d’un investissement américain dans le stockage de carburant en Indonésie, en partenariat avec son fonds souverain Danantara et la société publique d’énergie Pertamina, a ajouté Airlangga Hartarto.

"Nous attendons leur réponse, mais lors de la réunion, le principe (de l’exemption) a été accepté pour les produits non fabriqués aux États-Unis, tels que l’huile de palme, le cacao et le caoutchouc (...) ce sera zéro ou proche de zéro", a-t-il précisé.

La plus grande économie de la région avait été parmi les premiers pays à conclure un accord douanier avec Donald Trump en juillet, mais Jakarta s’est finalement retrouvé confronté au même taux que certains autres pays, comme la Thaïlande et la Malaisie, et juste en dessous du taux vietnamien de 20%.

Au cours des négociations, l’Indonésie a proposé des investissements de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis ainsi que des achats de pétrole brut, de gaz de pétrole liquéfié, d’avions et de produits agricoles américains. Elle s’est également engagée à appliquer des droits de douane nuls sur presque tous les produits américains entrant sur son marché.

