Le patron d'Amazon France Frédéric Duval quittera ses fonctions en février
information fournie par Boursorama avec AFP 10/12/2025 à 08:18

Frédéric Duval à Augny, le 23 septembre 2021. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Frédéric Duval à Augny, le 23 septembre 2021. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le directeur général d'Amazon France depuis 2015, Frédéric Duval, quittera ses fonctions en février et sera remplacé par Jean-Baptiste Thomas, vice-président en charge des produits électroniques et de divertissement pour les boutiques Amazon en Europe, a annoncé le groupe mardi.

"Après près de vingt années chez Amazon, Frédéric Duval a décidé de quitter l'entreprise en février 2026", a déclaré le géant de l'e-commerce dans un communiqué sur son site.

"A compter de cette date, Amazon nomme Jean-Baptiste Thomas au poste de directeur général d'Amazon.fr", a-t-il ajouté.

"J'ai rejoint Amazon à une époque où nous étions quelques dizaines de personnes dans un bureau parisien", a rappelé M. Duval, cité dans le communiqué. "Aujourd'hui, Amazon est devenue une force motrice de l'économie nationale", s'est-il félicité.

Diplômé en 1992 de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nancy, Frédéric Duval, 57 ans, avait intégré Amazon en 2006 comme directeur financier, après avoir démarré sa carrière comme chef d'atelier chez Renault puis travaillé notamment chez Technicolor.

Son successeur Jean-Baptiste Thomas "continuera d'assumer ses responsabilités actuelles", conjointement à ses nouvelles fonctions, a précisé Amazon.

Diplômé de l'Essec en 2000, M. Thomas a rejoint Amazon en 2009, après avoir occupé des fonctions de direction et de stratégie au sein du cabinet Boston Consulting Group puis d'Ebay.

Pour Amazon, "il a passé six ans en France où il a piloté l'expansion du programme Prime ainsi que des projets d'amélioration de l'expérience de livraison, tout en supervisant les catégories de produits Média puis Maison & Loisirs", selon le communiqué.

"Il s'est ensuite installé au Royaume-Uni" notamment pour lancer Amazon Fresh, la branche alimentaire du groupe, au Royaume-Uni et au Japon. Il a également dirigé la place de marché d'Amazon au Royaume-Uni.

Initialement spécialisé dans la vente en ligne de livres et autres biens culturels, le géant américain s'est installé en 2000 en France, où ses effectifs dépassent désormais les 25.000 salariés en CDI, sur plus de 35 sites logistiques et bureaux.

En septembre, le groupe a annoncé avoir investi 5 milliards d'euros en France en 2024, portant à plus de 30 milliards sa contribution depuis 2010.

La multinationale, qui s'est développée pour accueillir les produits de vendeurs tiers sur sa place de marché, a réalisé en France un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros en 2024.

