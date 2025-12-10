Le géant sud-coréen des puces SK Hynix dit envisager une entrée en Bourse aux Etats-Unis

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le géant sud-coréen des puces SK Hynix a annoncé mercredi envisager une entrée en Bourse aux Etats-Unis dans le cadre de ses efforts visant à accroître la valeur pour ses actionnaires.

La société "examine différentes mesures pour accroître la valeur pour ses actionnaires, dont une entrée en Bourse aux Etats-Unis en utilisant des actions propres (treasury shares), mais aucune décision n'a été prise", a-t-elle déclaré dans un document réglementaire.

Le groupe a précisé qu'il s'exprimerait à nouveau sur le sujet "une fois que les détails auront été finalisés, ou dans un délai d'un mois" au maximum.

N.2 mondial des semi-conducteurs utilisés notamment pour l'intelligence artificielle (IA), SK Hynix domine le marché des mémoires à large bande-passante (HBM) et s'est imposé comme un fournisseur majeur du géant américain Nvidia.

Le gouvernement sud-coréen a annoncé tripler ses dépenses dans le secteur de l'IA l'année prochaine, espérant propulser le pays parmi les trois premières puissances mondiales du domaine, aux côtés des Etats-Unis et de la Chine.

Selon les analystes, l'introduction en Bourse de SK Hynix aux Etats-Unis pourrait permettre de n'être plus cantonné à celle de Séoul et d'attirer de nouveaux investisseurs internationaux.

En octobre, l'entreprise a annoncé un bénéfice opérationnel record équivalant à 6,8 milliards d'euros au troisième trimestre, stimulé par la forte demande en IA.

Ces bons résultats ont suivi la signature de partenariats avec des géants de l'IA, notamment OpenAI et Broadcom, pour leur fournir des puces mémoire avancées.